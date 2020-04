Albenga, è partita la sanificazione gratuita delle strade ad opera dell’acquedotto San Lazzaro: ecco le zone coinvolte

Albenga. Il 27 aprile è iniziata la sanificazione delle strade del Comune di Albenga ad opera dell’acquedotto San Lazzaro che ha deciso di offrire gratuitamente questo servizio alla comunità ingauna.

Sono state già sanificate le strade più frequentate della frazione di Leca (il 27 aprile), Bastia (il 28 aprile), Campochiesa e San Giorgio (il 29 aprile), Salea (il 30 aprile).

Il sindaco Riccardo Tomatis e l’assessore all’ambiente Gianni Pollio ringraziano la ditta per questo importante servizio: “In questo momento il Comune si trova a gestire diverse emergenze, per questo il contributo dei privati diventa ancora più prezioso. Tanti sono stati coloro che si sono adoperati per la comunità, chi attraverso donazioni, chi attraverso lo svolgimento di servizi attivi e molto altro. Ringraziamo tutti per quello che stanno facendo, insieme ce la faremo!”.

Nei prossimi giorni verranno effettuate altre opere di disinfezione delle strade:

• il 4 maggio San Fedele e Lusignano;

• il 5 maggio Centro Storico;

• il 6 maggio zona via Trieste/viale Martiri/via dei Mille/via Genova/viale Pontelungo/via Dalmazia/viale 8 Marzo;

• il 7 maggio zona Mare;

• l’8 maggio zona Vadino.