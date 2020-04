Gentile Redazione di IVG,

Volevo segnalarvi questa iniziativa nata in questi giorni di crisi..

Nasce dalla voglia di aiutare le persone in difficoltà che non possono permettersi di fare la spesa per sé e/o per i propri cari.

Noi siamo Antonio,Tamara e Giulia e grazie al contributo di molte persone comuni abbiamo raccolto un fondo col quale abbiamo fatto già una prima grande spesa che in questi giorni sta venendo distribuita alle varie famiglie indigenti.

Questa quarantena ha permesso di riscoprire i valori più autentici e l'animo solidale di molte persone.

Vi ringrazio per avermi ascoltata e Vi auguro una buona giornata.