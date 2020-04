Albenga, Ciangherotti (FI): “Un encomio solenne per volontari e polizia locale in prima linea nell’emergenza Covid”

Albenga. “Oltre a medici, infermieri, tecnici, operatori socio-sanitari, c’è un’altra categoria che merita la dovuta attenzione nella lotta al Covid 19: è quella dei dipendenti e volontari delle pubbliche assistenza, della protezione civile e della polizia locale. Non dimentichiamoci di loro”. Con questa motivazione il consigliere comunale di Forza Italia ad Albenga Eraldo Ciangherotti propone all’amministrazione di conferire a tutti i volontari e agenti un encomio speciale.

“Da quando è iniziata l’emergenza sanitaria con grande abnegazione hanno dimostrato il valore e l’importanza del loro impegno a favore del prossimo e di tutta la comunità. Ancora oggi – afferma Ciangherotti – continuano a garantire servizi essenziali, con una diligenza ed una dedizione forse anche maggiori rispetto alle normali condizioni di lavoro. Un sacrificio, il loro che prosegue con l’obiettivo di salvaguardare la salute di tutti”.

Il consigliere Eraldo Ciangherotti, ritenendo non indispensabile presentare mozioni all’amministrazione in consiglio comunale, si augura che “la proposta venga accolta in modo unilaterale organizzando, una volta che l’emergenza sarà cessata, una festa per volontari e agenti che si sono messi a disposizione giorno e notte per numerosi servizi. In questo momento di grande emergenza ha saputo resistere, compiendo uno sforzo straordinario ed esemplare che non deve essere dimenticato quando tutto sarà finito”.

Precisa Ciangherotti: “La scelta di formalizzare l’encomio, allargata anche alla polizia locale è dettata dall’esigenza di riconoscere il sacrificio e la cura di chi mette a rischio anche la propria salute per salvaguardare quella di tutti. Un riconoscimento a nome della città dedicato a coloro che hanno prestato e continuano a prestare con determinazione il servizio sanitario, civile e sociale con grande spirito di sacrificio e con ammirevole senso di responsabilità nei confronti della comunità locale. A loro da due mesi in prima linea ritengo che debba essere riconosciuto l’impegno e la costanza promuovendo una cerimonia pubblica dove tutti gli albenganesi potranno ringraziare volontari e agenti della polizia locale”.