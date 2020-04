Albenga, annullata l’edizione 2020 dello Zucchino d’Oro

Albenga. Il folto pubblico di mamme, papà e nonni quest’anno non ci sarà… L’emergenza coronavirus e le misure di contenimento dei contagi hanno spinto l’organizzazione ad annullare l’edizione 2020 dello Zucchino d’oro.

Il palco del teatro don Pelle, kermesse canora che negli anni ha presentato diversi talenti, quest’anno rimarrà vuoto.

“In questo periodo in cui tutte le occasioni d’incontro e di festa ci sono tolte, come dobbiamo rinunciare alle Sante Messe, così è anche per quelle occasioni, meno solenni ma senz’altro gioiose, come lo Zucchino d’oro. E’ infatti con grande dispiacere che a nome di tutta la parrocchia di San Giorgio devo confermare l’annullamento della 42°edizione del 2020, che sicuramente non sarà possibile rappresentare a Maggio” afferma la la parrocchia ingauna.

“Naturalmente il dispiacere più grande è per i ragazzi e bambini che con entusiasmo stavano già frequentando le serate di prove, ai quali mando un abbraccio anche da queste righe” conclude.