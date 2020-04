Albenga. Inizierà dal 23 aprile, in occasione della Giornata Mondiale del Libro, “Leggiamo per voi #ioleggoacasa” organizzato dall’APS #cosavuoichetilegga? e APS Immaginafamiglie con il patrocinio del Comune di Albenga, del Centro per il libro e la lettura e la collaborazione della Biblioteca Simonetta Comanedi di Albenga.

L’iniziativa nasce nell’ambito del progetto “Incontra le famiglie” sportello on line dell’ APS Immaginafamiglie, attuato nel periodo di quarantena per fornire servizi on line di supporto alle famiglie per superare insieme il senso di isolamento e tenere unita la comunità. (informazione, divulgazione, consulenza e attività).

Il progetto partirà già da domani, 23 aprile con l’iniziativa “Caro amico libro, se leggo scopro…”, un invito ad inviarci una video-lettura. L’idea è quella di donare una lettura alla propria comunità per condividere insieme questo momento. Il tema della lettura è libero. Si potranno inviare le video-letture dal 23 aprile fino al 31 maggio, tutte le info per partecipare sono indicate alla fine del comunicato.

Inoltre, per coloro che desiderano condividere in gruppo le proprie letture abbiamo attivato “Lontani ma vicini” Gruppo di lettura on line. Ci incontriamo in una stanza virtuale ogni venerdì dal 24 aprile al 15 maggio alle ore 21. Possono partecipare tutti, di tutte le età, persone comuni che desiderano conoscere altre persone e condividere i loro libri del cuore.

A sorpresa il gruppo di lettura accoglierà ospiti illustri che leggeranno con i partecipanti. È prevista una diretta streaming degli incontri.

“Biblioteca in pillole” è l’attività che consente di ricevere una piccola lettura audio ogni mattina. Un modo per conoscere nuovi autori e avere un risveglio diverso dal solito. Le letture sono eseguite da Tiziana Minacapilli e Sara Ogando dos Santos donatrici di letture dell’Associazione #cosavuoichetilegga? alle quali si aggiungono occasionalmente altri lettori dell’associazione stessa.

Infine è in fase di realizzazione “Cera una volta… letture dallo schermo”: un ciclo di video-letture ad alta voce per bambini da 0 a 6 anni (e per i loro genitori), organizzato dalla “Biblioteca Comanedi” di Albenga. I video saranno poi postati sulla pagine Facebook del Comune e saranno fruibili da tutte le famiglie.

Spiegano i promotori: “In questo periodo di quarantena come Associazione #cosavuoichetilegga?, ci siamo chiesti come essere utili, la risposta è stata tradurre in on line, le attività di aggregazione e culturali rivolte alla comunità che svolgevamo prima, da ciò nasce “Leggiamo per voi, #ioleggoacasa”.

“Promuovere la lettura dei libri è una leva formidabile per l’innovazione e lo sviluppo economico e sociale del paese. Per noi lettori le parole sono importanti, costruiscono identità e cittadinanza attiva. I libri che leggiamo sono fatti di parole, persone e storie. Per noi il libro è un medium per parlare di argomenti importanti, di sé e della propria comunità. Ringraziamo tutti coloro che parteciperanno alle attività proposte, con la speranza che le nostre letture possano essere un grande abbraccio virtuale ed un piccolo aiuto per superare il momento attuale” dicono i soci fondatori dell’APS #cosavuoichetilegga?” concludono.