Albenga, al via la pulizia delle spiagge comunali in vista della stagione estiva

Albenga. Il comune di Albenga sta per iniziare la pulizia delle spiagge comunali al fine di prepararsi al meglio alla stagione estiva in procinto di cominciare (seppur nel rispetto delle norme, in particolare quelle sul distanziamento sociale, che necessariamente dovranno essere applicate).

Ad effettuare l’intervento sarà la ditta SAT che si è offerta gratuitamente di procedere alla pulizia e rimozione di materiali depositati sulle spiagge comunali durante gli scorsi mesi.

Afferma l’assessore all’ambiente Gianni Pollio: “Ringraziamo la SAT per il servizio di pulizia delle nostre spiagge comunali che, lo ricordiamo, con ordinanza del sindaco Riccardo Tomatis sono tornate accessibile ai nostri concittadini”.

L’assessore Pollio ricorda inoltre che il comune sta procedendo anche alla cura e alla manutenzione del verde pubblico, in particolare in questi giorni si stanno eseguendo le potature e la pulizia delle palme del lungomare e interventi in Piazza Europa.

“La cura e la pulizia della nostra città è particolarmente importante anche e soprattutto in questo periodo di emergenza sanitaria. Invito tutti i cittadini ad avere senso civico, effettuare la raccolta differenziata nella maniera corretta e non abbandonare rifiuti in modo indiscriminato. La nostra città è la nostra “casa”e dobbiamo tenerla pulita.” conclude Pollio.

TUTTI GLI AGGIORNAMENTI SULL’EMERGENZA