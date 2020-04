Albenga, 25 aprile “dedicato agli operatori sanitari”: Ciangherotti rilancia l’idea e risponde ad Anpi

Albenga. “Rimango allibito dalla posizione dell’Anpi, eppure il mio comunicato era chiaro. Festeggiamo il 25 Aprile dedicandolo a chi sta resistendo in questo momento, gli operatori sanitari, che non voleva dire dimentichiamo chi era salito in montagna contro i nazifascisti, ma ricordiamo chi oggi sta combattendo in prima linea”. A parlare, in una nota, è capogruppo di Forza Italia in Consiglio comunale ad Albenga e assessore provinciale Eraldo Ciangherotti.

“Il problema, per una certa sinistra, evidentemente è Ciangherotti, non quel che propongo – spiega il consigliere -. Ma visto che ho la testa dura e che sui social la mia proposta di dedicare ‘il 25 aprile ai medici ed infermieri in prima linea contro il covid19’ ha ottenuto, sotto forma di sondaggio, il 98% dei consensi, rilancio. La Costituzione, come sottolineava Calamandrei, è stata scritta in Montagna. All’Articolo 32 recita testualmente ‘La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività`, e garantisce cure gratuite agli indigenti'”.

“E allora, visto che il 25 Aprile è anche un modo per celebrare la Costituzione, propongo di far recitare l’orazione, che suppongo sarà virtuale visto che si parla insistentemente di una proroga della quarantena, ad un medico che onora Albenga per la sua carriera universitaria, per essere il figlio di un partigiano, per essere un operatore della Sanità e un docente universitario di Medicina: il professor Nicola Nante”, conclude. Eraldo Ciangherotti.