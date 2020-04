Alassio, prorogate le scadenze di Icp e Cosap

Alassio. La giunta comunale di Alassio ha deliberato di prorogare ulteriormente le scadenze per il pagamento della tassa sulla pubblicità (Icp) e di quella sul suolo pubblico (Cosap) al 30 settembre.

L’assessorato al bilancio, guidato da Patrizia Mordente, sta valutando, conti alla mano, tra le numerose idee a tutela dell’economia cittadina, la possibilità (se il bilancio lo consentirà) di “sgravare” totalmente la Cosap almeno per il periodo di chiusura forzata delle attività (marzo-maggio).

Si è reso disponibile, presso la protezione civile di Alassio, un significativo numero di mascherine. Chi non avesse ancora ricevuto quelle inviate dalla Regione Liguria potrà recarsi presso la sede della protezione civile in vico della Chiusetta 237 per il ritiro.