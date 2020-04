Alassio. È finalmente online il video dello spettacolo teatrale “Mary Poppins – Il minimusical”, andato in scena lo scorso Natale nell’ambito della rassegna stagionale di eventi “Alassio Christmas Town”, organizzata dal Comune in collaborazione con GE.S.CO e con la direzione artistica di Marco Dottore e Lorenzo Lecis.

Il pubblico di tutte le età, bambini e adulti, possono rivivere le magiche emozioni trasmesse da questa storia senza tempo rivedendo da casa lo spettacolo su YouTube cliccando qui oppure digitando “Mary Poppins Minimusical Alassio Natale 2019”.

Questo minimusical dedicato a Mary Poppins è la storia della famiglia Banks in una rappresentazione teatrale di circa 50 minuti che riprende una selezione delle più famose canzoni del musical Disney (“Supercalifragilistichespiralidoso”, “Con un poco di zucchero”, “Cam Caminì” e così via), insieme ai nuovi brani del musical di Broadway (“Practically perfect”, “Brimstone and Treacle” e altri).

In italiano, cantato completamente dal vivo e con coreografie spettacolari create e coordinate dalla coreografa Ilaria Suss, il musical è stato adattato, diretto e tradotto per le parti inedite da Davide Nochi mentre Alessandra Delmastro ha curato la direzione artistica e musicale. Le vicende della famiglia Banks sono raccontato sullo sfondo di meravigliosi fondali che regalano un’atmosfera magica, il tutto intermezzato da effetti visivi e scenici che hanno lasciato a bocca aperta grandi e piccini.

Per quanto riguarda il cast Mary Poppins è interpretata da Zoe Nochi, attrice, cantante e ballerina, giovanissima e talentuosa professionista del musical italiano. Il performer Stefano Aiolfi, già interprete di diversi musical in tour in Italia è perfettamente nel ruolo dello spazzacamino Bert.

Il cast vanta la presenza dell’attrice, drammaturga e regista Giorgia Brusco nel ruolo di Winifred, Simone Dentella in quello di George Banks e Antonella Micali nei “panni” della terribile Miss Andrews. Per la prima volta in scena i due piccoli performer Sara Montesano e Mattia Biraghi, nei ruoli di Jane e Michael Banks, e nell’ensemble l’alassina Melissa Di Pasca, rappresentante italiana nell’Eurovision Song Contest 2018 e protagonista della serie Disney “Sara e Marty”.