Alassio, cagnolino investito da auto e soccorso dalla polizia: ora è sano e salvo

Alassio. Una storia a lieto fine di questi tempi ce n’è bisogno… Arriva da Alassio e riguarda l’episodio accaduto questa mattina ad un cagnolino che, a passeggio con la sua anziana padrona, dopo essere scappato sulla via Aurelia è stato investito da un’auto in transito.

Si sono vissuti attimi di grande spavento per la sorte dell’animale, ma fortunatamente è entrata in azione una pattuglia del commissariato di polizia di Alassio che stava svolgendo i controlli di routine per l’emergenza coronavirus e i divieti imposti dai decreti governativi.

Il transito della volante, infatti, ha permesso un provvidenziale intervento di soccorso: gli agenti hanno caricato con prontezza il cane, portandolo subito dal veterinario per le cure del caso.

L’animale non ha riportato traumi o gravi ferite, solo grande paura da parte dell’anziana padrona e dei pochi testimoni che hanno assistito alla scena. Dai controlli della polizia nessuna irregolarità per l’automobilista che si stava recando sul posto di lavoro.