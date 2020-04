Addio ad una leggenda: Radomir Antic

L’ex calciatore ed allenatore serbo Radomir Antic è morto il 6 aprile a Madrid all’età di 71 anni dopo una lunga malattia.

Nel darne notizia, i media a Belgrado hanno citato come fonte l’Atletico Madrid, club che aveva allenato in passato e col quale aveva conquistato nel 1996 campionato e Coppa.

Antic, che viveva nella capitale spagnola, allenò anche Barcellona, Real Madrid e la nazionale serba (ottenendo la prima qualificazione del paese ai Mondiali dopo la disgregazione della Jugoslavia e la separazione dal Montenegro) che guidò al Mondiale del 2010 in Sud Africa. Da giocatore militò nell’Uzice, Partizan (con cui vinse tre scudetti, uno da giocatore e due da tecnico), Fenerbache, Saragozza, Luton.

Ecco il comunicato ufficiale dei colchoneros: “La famiglia Atletico è in lutto per la morte di uno dei nostri leggendari allenatori: Radomir Antic. Sarà sempre nei nostri cuori. Riposa in pace”.

Verrà per sempre ricordato per aver (unico nella storia) centrato il "doblete" vincendola Liga sia con il Real che con il Barcellona.