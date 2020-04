Accusa un malore mentre pittura casa, trasportato con l’elicottero al Santa Corona

Sassello. Come tanti in questi giorni di quarantena si stava dedicando ai lavoretti di casa, ma mentre si trovava su una scala per tinteggiare l’abitazione ha accusato un improvviso malore, cadendo a terra.

E’ successo nel pomeriggio di oggi a Sassello, in una casa nella Valle Erro.

L’allarme è scattato poco dopo le 16 e 15, con l’intervento sul posto di personale sanitario e 118. L’uomo, un signore anziano, è stato rianimato e dopo le prime cure trasportato d’urgenza all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

Per consentire un rapido trasferimento presso il nosocomio pietrese è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso.

Stando a quanto appreso, l’anziano si è fortuntamente ripreso e le sue condizioni non sono giudicate gravi: il signore non ha riportato traumi o ferite significative nella caduta provocata dal malore.

Ora è ricoverato all’ospedale di Pietra Ligure per gli accertamenti medici del caso.