A10 Savona-Genova: chiusura notturna per la stazione di Celle Ligure

Savona. Informazione di servizio da parte di Autostrade.

Sulla A10 Genova-Savona, per consentire lavori di ripristino danni a seguito di un incidente, previsti in orario notturno, dalle 22:00 di domenica 26 alle 6:00 di lunedì 27 aprile, sarà chiusa la stazione di Celle Ligure, in uscita e in entrata, da e verso Genova e Savona.

In alternativa, ai veicoli leggeri si consiglia di utilizzare la stazione di Varazze o di Albisola, mentre i mezzi pesanti potranno utilizzare la stazione di Varazze.