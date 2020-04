A Celle Ligure la prima casa di riposo (RP) “Covid-free”: zero casi alla Fondazione N.S di Misericordia

Celle Ligure. Sono giunti gli esiti dei test sierologici effettuati su ospiti e personale della casa di riposo Nostra Signora di Misericordia di Celle Ligure, la struttura per anziani situata nel cuore di Celle Ligure. E la notizia è di quelle che, in questo periodo di “bollettini”, fa scalpore: i test all’interno della struttura, che accoglie al momento una sessantina di ospiti, sono risultati tutti negativi.

Il Covid-19, insomma, non è riuscito a entrare anche in questa Rp della provincia savonese. Un sospiro di sollievo, ma anche di soddisfazione, per tutti coloro che hanno parenti all’interno della casa di riposo e per il personale che cura quotidianamente gli ospiti.

“Il risultato – commentano dal consiglio d’amministrazione – è da attribuirsi interamente al personale, in primis al direttore sanitario, alla caposala, agli infermieri e agli oss, ma anche alla straordinaria efficienza e coordinamento del direttore”.

“In un periodo così ostico, ognuno ha fatto e continua a fare la propria parte per proteggere, ma anche per animare gli ospiti della casa – continuano – Non vogliamo cantare assolutamente vittoria, perchè il momento è ancora molto critico e pertanto non abbasseremo la guardia, tuttavia ci è di grande conforto sapere che l’impegno profuso dal personale sia stato ripagato con tale risultato”.

“A tutti loro è rivolto il nostro sentito ringraziamento, consapevoli dello stress e della paura a cui ogni giorno sono sottoposti come professionisti, ma soprattutto come persone” concludono dal consiglio di amministrazione.