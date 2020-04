“A Cairo non ci sono pusher, per questo sono venuto qui”: l’incredibile confessione di uno spacciatore

Cairo Montenotte/Genova. “A Cairo Montenotte non ci sono spacciatori. Per questo sono venuto a Genova”. E’ quanto ha ammesso un uomo di 51 anni sanzionato ieri pomeriggio dai poliziotti delle volanti in via Buozzi, a Genova. L’uomo è stato notato dagli agenti mentre era in compagnia di un senegalese. Quando i due si sono accorti di essere osservati sono entrati nella stazione della metro di Di Negro.

l pusher è riuscito a fuggire, mentre il cliente è stato fermato e trovato in possesso di circa tre grammi di eroina. L’uomo è stato segnalato come consumatore e sanzionato per violazione delle norme di contenimento del coronavirus.

In attesa della cosiddetta “fase 2“, nel frattempo, nel savonese proseguono i controlli delle forze dell’ordine per contrastare eventuali violazioni del decreto governativo pensato per contenere la diffusione dei contagi. In tutta la riviera di ponente, in mattinata, le polizie locali dei comuni hanno organizzato diversi posti di blocco.