Zunino (Uniti per Celle): “La maggioranza perde pezzi, anche Tassone rifiuta la nomina da consigliere”

Celle Ligure. “Aria Nuova perde altri pezzi: dopo le dimissioni dell’assessore Piombo, il signor Tassone, primo dei non eletti e unico membro rimasto della lista Aria Nuova rinuncia alla nomina di consigliere e non entra nel parlamentino cellese. La maggioranza perde così due rappresentanti in poco tempo, soprattutto scende il numero dei seggi accreditati nell’organo di governo che passano da 13 a 12 con ridimensionamento della maggioranza stessa che conterà ora 8 seggi anzichè 9”.

A parlare è Remo Zunino, esponente della lista “Uniti per Celle” che va all’attacco del gruppo di maggioranza “Aria Nuova”.

Continua Zunino: “E’ evidente la poca serietà da parte del signor Tassone che, non essendo cellese, non ha a cuore lo sviluppo della cittadina ed il bene dei suoi abitanti e quindi non vuole impegnarsi nella veste di consigliere”.

“E’ una presa in giro per i cittadini che hanno votato Aria Nuova nel segno del cambiamento: due dimissioni in un mese nella compagine governativa composta dal signor sindaco dopo neppure un anno dalle elezioni!”, ha concluso Zunino.