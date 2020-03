Zuccarello, Icose conferma: “Con Coronavirus stop al bitume, salute troppo importante”

Zuccarello. “Icose Spa, in seguito all’emergenza provocata dalla diffusione del Covid-19, in un momento così delicato per il paese, preso atto della grave situazione sanitaria, con grande senso di responsabilità e in totale autonomia ha deciso di chiudere tutti i cantieri dove non sussistono situazioni di emergenza, nonché di fermare la produzione di conglomerato bituminoso e cementizio nello stabilimento di Zuccarello al solo fine di proteggere la salute delle proprie maestranze e di tutte le figure che in qualche modo si relazionano con l’attività aziendale (clienti e fornitori)”. Lo annuncia l’azienda, in un comunicato diffuso dall’Unione Industriali di Savona, a conferma di quanto anticipato ieri a IVG.it dal sindaco di Cisano Sul Neva Massimo Niero dopo le polemiche lanciate dai Verdi.

“La decisione presa dalla direzione aziendale – scrive il management – è stata comunicata immediatamente ai clienti, alle amministrazioni appaltanti e ai sindaci di Zuccarello e Cisano con i quali l’azienda si è sempre rapportata e con i quali ha condiviso ogni scelta legata all’ambiente e all’occupazione”.

“Purtroppo la situazione di emergenza legata al Covid-19 si teme non sia di breve durata. La chiusura dell’attività si potrebbe protrarre per un lungo periodo e questo sicuramente porterà ulteriori difficoltà per tutti in un periodo già difficile per l’economia e l’occupazione, ma riteniamo che questa sia la scelta giusta perché prioritaria, in questo momento, è la salvaguardia della sicurezza e della salute dei lavoratori e della popolazione in genere. Restiamo a casa” concludono.