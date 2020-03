Zingaretti positivo al coronavirus, Toti si fa tampone: nessun contagio per il governatore

Regione. Appresa la positività del collega Zingaretti, essendo stato seduto accanto a lui durante il vertice sul coronavirus tenutosi a Roma a Palazzo Chigi, con il Premier Conte e i suoi ministri, ho contattato la task force di Alisa che ha deciso di farmi un tampone”

Questa la comunicazione del presidente di Regione Liguria Giovanni Toti, che ieri sera su facebook ha dichiarato di essere stata sottoposto al test per verificare un eventuale contagio.

“Mi preme chiarire che la stanza della riunione a Chigi era già adeguata alle ordinanze, per quanto riguarda le distanze da tenere, la disposizione delle sedie, il numero massimo dei presenti e nessuna stretta di mano tra le persone in sala – ha scritto Totio – Ma ogni precauzione non è mai troppa per il bene dei cittadini. Per fortuna il tampone è risultato negativo e io mi sento assolutamente bene”.