Wallbox, le soluzioni di ricarica Iren per la mobilità elettrica

Negli ultimi tempi stiamo assistendo a una rapida e crescente diffusione dei veicoli elettrici in tutto il territorio nazionale. Per questo è sempre più importante sviluppare una rete di punti di ricarica e dotarsi di soluzioni di ricarica non solo in aree pubbliche, ma anche in quelle private.

Iren luce gas e servizi ha perciò pensato ad arricchire la sua offerta di dispositivi dedicati alla mobilità elettrica rendendo disponibili tre soluzioni di ricarica in grado di soddisfare le esigenze di ogni utente.

Iren E-Home

La stazione di ricarica E-Home è inclusa nell’offerta IrenGo per la mobilità elettrica che si rivolge a privati, aziende ed enti pubblici.

Supporta la funzione plug and charge che permette di avviare e interrompere la ricarica collegando o scollegando il cavo di ricarica.

Ha inoltre un design moderno ed è contraddistinto da dimensioni ridotte, che lo rendono ideale per l’installazione in parcheggi privati, aziendali o in aree comuni.

Con Iren E-Home non si corre il rischio di blackout in casa. All’apparecchio è infatti possibile abbinare il sensore intelligente BeOn che tiene conto dei consumi di energia e ottimizza la potenza della ricarica.

Wallbox E-Next

Il dispositivo di ricarica Wallbox E-Next si adatta ad installazioni interne ed esterne ed è altamente tecnologico, ma di facile utilizzo.

Può essere monitorato tramite un’app che consente di personalizzarne il funzionamento e di ottenere aggiornamenti sulla ricarica. In più, anche per questa stazione di ricarica, è disponibile l’abbinamento con il sensore intelligente BeOn.

Wallbox Halo

Halo è la soluzione di ricarica perfetta per abitazioni private e aree comuni.

Disponibile in due modelli da 3,7 KW e da 7,4 KW, la particolarità della Wallbox Halo è il Charge Amps Cloud, un sistema in-cloud che dà la possibilità di gestire la stazione da remoto e di ottimizzare la ricarica tenendo sotto controllo i consumi.

Halo è inoltre dotata di un cavo fisso compatibile con vari modelli di auto così da permettere la connessione veloce dei veicoli.