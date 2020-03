Vela: sospese tutte le regate fino al 22 marzo

Savona. A seguito della pubblicazione del Dpcm del 4 marzo 2020 in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, anche la Federazione Italiana Vela ha ritenuto necessario disciplinare in modo unitario sul territorio nazionale gli interventi di limitazione o cancellazione delle attività sportive.

La federazione ha assunto, d’intesa con il consiglio federale e la dirigenza territoriale, la decisione di sospendere le attività di formazione a carattere zonale e le manifestazioni ufficiali a calendario nazionale e zonale fino a domenica 22 marzo compresa.

Lo Yacht Club Italiano ha deciso di rinviare la prima tappa del circuito Optimist Italia Kinder+Sport di Genova in programma sabato 14 e domenica 15 marzo a scopi precauzionali, data la permanente situazione nazionale sanitaria che ha colpito prevalentemente il Nord Italia. La regata sarà posticipata in autunno e non appena possibile verrà comunicata la nuova data.