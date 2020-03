Valter Battiston:”I colori rossoblù sono nel mio destino”

Vado Ligure. “Essere genoani significa saper convivere con la sofferenza... Ultimo di cinque figli, giocavo nelle giovanili e al termine delle partite, mia sorella Silvana e mio cognato Nuccio mi venivano a prendere ed insieme andavamo allo stadio, in gradinata Nord a vedere le gare del grifone… a differenza del mio amico Luca Monteforte, che ha optato, ahimè, per i colori blucerchiati“.

Un inedito Valter Battiston si concede ai microfoni di Ivg, raccontando alcuni momenti della sua vita, indissolubilmente legata al calcio e ai colori rossoblù.

“Il calcio è la mia vita, prima come giocatore ed ora come dirigente del Vado, una passione, un lavoro che mi impegnano full time – afferma il team manager rossoblù – portando via del tempo alla mia famiglia, che non finirò mai di ringraziare”.

Hai giocato una carriera di ottimo livello, hai qualche rimpianto per non aver giocato a livello professionistico?

“La mia è stata una scelta di vita, potevo andare a giocare in Serie C, ma ho scelto il lavoro e sono riuscito ugualmente a togliermi tante soddisfazioni, come ad esempio giocare in Serie D con la Levante C del presidente Pietro Calleri”.

A proposito di presidenti, hai un solido rapporto con Franco Tarabotto.

“E’ un dirigente di grandissimo spessore ed una persona di grandi valori umani; sono molto legato alla famiglia Tarabotto, che sta facendo molto per il Vado, speriamo di riuscire a centrare l’obiettivo della salvezza”.

Terminiamo la simpatica chiacchierata chiedendo a Battiston di indicarci un top 11 di tutti i tempi…

“Partendo dai presidenti Calleri, Tarabotto e Fregatti e dagli allenatori Locatelli, Fontana e Tonelli, in un classico 4-4-2, vedo Vassallo tra i pali, Bovio terzino destro, Onori (con alternativa Bolgiani) e Gorin difensori centrali, Baldi terzino sinistro; Di Somma (Biancato) esterno destro, Monteforte (Sarti Magi), Blondet (Ubertelli) centrocampisti centrali, Capra esterno sinistro; Battiston e Monari attaccanti (con Guerra e Righetti pronti a subentrare)… niente male direi”.