Una Viareggio Cup 2020 col fiato sospeso

Si è svolto martedì 18 febbraio nella Sala di Rappresentanza del Comune di Viareggio il sorteggio degli 8 gironi della 72a Viareggio Cup che si terrà dal 16 al 30 marzo 2020. Saranno 32 le squadre al via del Torneo riservato da quest’anno alle formazioni Under 18 e non più ai Primavera.

Presenti, oltre al presidente del Centro Giovani Calciatori Alessandro Palagi, il sindaco di Viareggio Giorgio Del Ghingaro, l’assessore allo sport Sandra Mei, il consigliere regionale della Figc-Lnd Toscana Giorgio Merlini e l’ex allenatore Eugenio Fascetti, già giocatore della selezione versiliese che prese parte all’edizione del 1954. La presentazione ufficiale del Torneo è stata fissata per lunedì 9 marzo 2020 al Gran Teatro Giacomo Puccini di Torre del Lago.

Quest’anno il giuramento d’apertura della 72ª Viareggio Cup, prima della partita inaugurale che lunedì 16 marzo 2020 vedrà in campo al “Picco” di La Spezia il Bologna campione in carica, sarà letto dall’ex centrocampista della Juventus e della Nazionale Claudio Marchisio, che proprio con la formazione bianconera vinse la Coppa Carnevale nel 2005.

Pochi giocatori hanno interpretato al meglio il suo amore per la maglia di una grande società, indossata con orgoglio fin dalle squadre giovanili: una grande passione innestata su un talento puro, così da trasformare con naturalezza le speranze di un ragazzo non a caso soprannominato ‘Il Principino’ nella certezza certificata dal campo, di un Campione con la C maiuscola. Un giocatore che ha vissuto da protagonista un pezzo di storia del calcio italiano, arricchito dai successi personali e di squadra. Un esempio da seguire, un modello da imitare, dall’inizio alla fine, per tutti i giovani che si avvicinano al mondo del calcio.

Sarà La Spezia la città principale di quello che è considerato il torneo di calcio giovanile più importante al mondo. Il Comune ha firmato la convenzione annuale che legherà l’amministrazione all’associazione guidata da Alessandro Palagi. Con i problemi che da anni affliggono lo stadio Dei Pini di Viareggio, l’associazione ha deciso di spostare gran parte dell’organizzazione nella città ligure.

Vedremo come e quanto incideranno sulla manifestazione di carattere internazionale le disposizioni vigenti ed in arrivo che regolamentano l’attività di prevenzione epidemica. Pare di capire che qualora talune squadre straniere dovessero disdettare siano già state predisposte adeguate contromisure correttive al fine di salvaguardare la riuscita della nota kermesse.

Questi i raggruppamenti:

Gruppo A *

Girone 1: Bologna, Newell’s Old Boys (Argentina), Sassuolo, Carrarese

Girone 2: Inter, A.P.I.A. Leichhardt (Australia), Parma, Alex Transfiguration (Nigeria)

Girone 3: Roma, Fs Metta (Lettonia), Livorno, Pescara

Girone 4: Sampdoria, Aarhus (Danimarca), Spezia, United Youth Soccer Stars (Stati Uniti)

Gruppo B **

Girone 5: Atalanta, Atlantida Juniors (Uruguay), Spal, Tiki Taka Academy (Nigeria)

Girone 6: Fiorentina, Atromitos (Grecia), Genoa, Westchester United (Stati Uniti)

Girone 7: Torino, Rayo Vallecano (Spagna), Empoli, Cosenza

Girone 8: Milan, Botafogo (Brasile), Rappresentativa Serie D, Euro New York (Stati Uniti)