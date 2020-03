Un po’ tennis, un po’ badminton ed un pizzico di tennistavolo: a Savona è arrivato il pickleball

Savona. Da oltre cinquant’anni fa impazzire l’America. Quest’anno, per la prima volta, è arrivato anche in Liguria.

I bagni Aurora, sul lungomare Tobagi al Prolungamento di Savona, hanno lanciato il pickleball: una disciplina che mescola badminton, per le dimensioni del campo da gioco, tennis, per le regole principali, e tennistavolo, per lo più nel punteggio.

Si gioca su un campo in cemento di oltre tredici metri di lunghezza e poco più di sei di larghezza, con palline di plastica leggera bucherellata, di diametro simile ad una pallina da tennis e racchette maneggevoli per scambi veloci e divertenti. Come a tennis, la palla va colpita dopo un rimbalzo, oppure al volo ma non nella kitchen zone, un’area di due metri a ridosso della rete, che non è calpestabile per le giocate.

“L’idea è subito piaciuta molto – afferma il titolare dei bagni Aurora, Federico Piccinaglia -. Partecipano un po’ tutti, dai più esperti ai bambini e alle ragazze, perché si può giocare il singolo, ma sono i doppi, anche misti, a riscuotere il maggior successo“.

“Abbiamo pensato al pickleball – continua Piccinaglia – per destagionalizzare l’offerta ai nostri clienti, ma soprattutto per la voglia di reagire alle avversità atmosferiche degli ultimi anni, con mareggiate che hanno provocato danni ingentissimi alle strutture. La Liguria non si ferma: si rimbocca le maniche e riparte da capo, cercando do offrire sempre qualcosa di bello“.

Peraltro i bagni Aurora non sono nuovi ad introdurre altri giochi da spiaggia. “Abbiamo esordito col beach tennis – chiude Piccinaglia – e l’anno passato ha fatto il suo esordio il tambeach, ovvero il tamburello sulla sabbia, che ha riscosso un enorme successo perché coinvolge ragazze e bambini. Metteremo anche un campo da bocce, così da avere un offerta ampia e davvero per tutti”.