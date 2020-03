Un cucchiaino di zucchero, il virus e tanto lievito

Pizze, focacce, bignè.

Bomboloni, crostate, calzoni.

Gli anelli alla mia mano sinistra sono incrostati di farina.

Impasto.

La finestra proietta l’alba sulla spianatoia e sulla farina.

Le antenate, evocate dal profumo di farina e lievito, spiegano un grembiule inamidato e se lo annodano sui culoni abbondanti, si intrecciano le crocchie sulla testa, si sfilano gli anelli e mi dondolano accanto.

Acqua. Tiepida e non bollente. O ammazzerai il lievito.

Olio. Pugliese e così verde che mi sbatte in faccia l’odore dei muri bianchi del Salento, le cicale nel silenzio, le ombre nette delle foglie di olivo come tatuaggi sulla pelle a mezzogiorno. Le antenate si guardano tra loro sognanti. Le rivedo sedute fuori dal catoio, sulla sedia di paglia, col le gonne alzate e gli occhi stretti a fessura nel sole del primo pomeriggio.

Lievito. Scioglilo dolcemente nell’acqua.

A Stella quello a cubetti è finito. La panettiera ne elargisce a tocchi grandi dalla sua scorta personale, con la stessa faccia di una che sa che sta regalando un momento di pace a qualcuno che non sta tenere ferme le mani.

Sale. Non troppo. Non troppo poco. Potrei prendere la bilancia ma le antenate con un gesto tolgono qualsiasi dubbio: a sentimento. E’ l’unica unità di misura possibile.

Zucchero. Per attivare il lievito, dice la scienza. Le mie nonne sghignazzano coi bei denti bianchi in bella vista sulle labbra grinzose e baffute. Niente scienza in cucina. Lo zucchero ci va. Senza amore nessuna ricetta riesce.

Acqua.

Un miscuglio orribile e scomposto. Grumi e rivoli di fanghiglia grigiastra. La spianatoia si insozza e si macchia. Una lama di sole dalla finestra accende la vista sul disastro.

Tutto rimane sulle mani, le imprigiona, le soffoca, le ricopre.

Che cosa ho combinato?

Avevo ingredienti perfetti e ora di fronte a me è una carneficina.

Avevo un mondo perfetto e ora c’è solo morte e dolore e solitudine e un grumo di corpi e malattia.

Avevo un lavoro, amici da incontrare, cose da fare, mostre da vedere, futuro da vivere.

Le antenate sorridono. Mi asciugano le lacrime col grembiule e mi prendono tutte le mani.

Raccogliamo grumi, pezzi informi di impasto, agglomerati di ingredienti sparsi per la spianatoia.

E le mani vanno insieme, una sull’altra, una dopo l’altra.

Energia di nonne, bis nonne, trisavole su farina, acqua, sale, zucchero olio e lievito.

Le ciocche fuggono dalle crocchie, i culoni dondolano nello sforzo, il disordine si fa ordine, l’impasto si fa elastico, setoso, liscio.

Lasciamo sulla spianatoia pulita una palla candida, perfetta e gravida di profumo e di promesse.

Il sole è alto e le antenate si dissolvono con l’alba.

Torneranno domattina a cercare con me la via per dare un senso al disordine e al dolore e a ricordarmi che senza zucchero non riesce nessuna ricetta. E nemmeno la Vita.

