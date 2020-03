Un anonimo benefattore dona 400 mascherine alla Croce Bianca di Cairo

Cairo Montenotte. L’appello della Croce Bianca di Cairo è stato accolto. Nei giorni scorsi la pubblica assistenza ha fatto sapere di trovarsi in difficoltà per la mancanza di dispositivi di protezione individuale per affrontare l’emergenza Coronavirus.

La Croce Bianca cairese aveva avanzato una richiesta a tutte le aziende e le fabbriche del territorio affinché la aiutassero a trovare i presidi sanitari, in particolare le mascherine FFP2 e FFP3 che sono di difficile reperimento.

Oggi ha ricevuto una lieta quanto inattesa notizia: presso la sede della pubblica assistenza, sita in via Cortemilia, si è presentato un signore di mezza età e, tra lo stupore dei militi, ha donato ben 400 mascherine idonee a svolgere la missione. Il signore non ha voluto fare il suo nome; ha detto solamente che lo ha fatto con il cuore dopo aver letto la richiesta di aiuto.

I dispositivi di sicurezza verranno distribuiti, oltre ai militi, anche ai Carabinieri, al personale dell’automedicale e del Pronto soccorso nonché ai Vigili del fuoco.

“La Croce Bianca, il direttivo e tutti i volontari esprimono a questo signore con la S maiuscola tutta la propria gratitudine – dichiara Aniello Peluso, economo della Croce Bianca di Cairo -. Questi sono giorni molto difficili per tutti noi, in particolare medici, infermieri e operatori sanitari che lavorano negli ospedali di tutta Italia e nella nostra regione. Ma sono giorni difficili anche per tutte le pubbliche assistenze che devono garantire e fronteggiare con i loro volontari l’emergenza Covid-19”.