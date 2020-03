Un Accrocchio, pubblicato il primo singolo di Sam_Thing

Savona. Un Accrocchio è il primo singolo pubblicato da Sam_Thing aka Samuel Nkereuwem per la neonata etichetta savonese Real Thing, disponibile sui principali stores e promossa dal video che si può vedere cliccando qui.

“È una canzone semplice, scritta di getto in un periodo difficile in cui una persona per me importante mi ha voltato le spalle, uno sfogo piuttosto diretto – spiega -. La musica è sempre stata al centro di tutto. Mio fratello Raphael è un cantate piuttosto noto nel suo ambiente, ed io sono un tecnico dello spettacolo da 10 anni. Proprio in questo contesto mi sono scontrato con realtà inverosimili e comportamenti oltremodo scorretti, che mi hanno poi suggerito le parole per il brano”.

La traccia si muove su ritmi funk e soul, con un accenno alle sonorità più attuali, che ne influiscono l’interpretazione.

Arrangiato, registrato, mixato e masterizzato al Real Thing Studio di Savona, prodotto artisticamente dall’autore stesso, vanta la partecipazione di Ermanno Fabbri alla chitarra e Fabio “Veez_0 Visocchi” al piano elettrico.