Ubriachi per strada, pescatori e ciclisti a stretto contatto: 27 denunce per i controlli coronavirus

Provincia. Nella sola giornata di ieri sono state 27 le persone denunciate perché trovate fuori casa senza un “giustificato motivo”. Complice probabilmente la temperatura mite e molti si sono riversati nelle strade o sulle spiagge per “una boccata d’aria” convinti che il mantenimento delle distanze di sicurezza sia sufficiente ad evitare guai.

È il caso dei 10 pescatori identificati e denunciati in città (alcuni provenienti anche da fuori Savona) o delle altre 17 persone in tutta la provincia trovate a spasso sul lungomare di Spotorno, Alassio, Albenga in bicicletta mentre pedalavano tranquillamente nelle vie cittadine ad Albisola o Celle o addirittura, come accaduto vicino Cengio, due 25enni ubriachi lungo la strada, a piedi ieri sera.

Molti si sono giustificati asserendo di rispettare la “distanza di sicurezza” ma non basta ad evitare una denuncia. La distanza è un “requisito” necessario nei casi in cui ci si trovi in luoghi per un giustificato motivo (al supermercato, in farmacia ecc.) e non per fare una passeggiata all’aria aperta (non parliamo quindi, di attività sportiva, che invece è consentita previo rispetto delle distanze e del divieto di assembramento).

Nella mattinata di ieri è stato effettuato inoltre, un monitoraggio della zona costiera anche col supporto dell’elicottero del 15° Elinucleo Carabinieri di Villanova proprio nell’intento di segnalare, alle auto a terra, eventuali situazioni di “rischio” ma sostanzialmente le strade sono apparse quasi deserte.