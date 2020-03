Tutela dell’ambiente: Unicef Savona aderisce alla raccolta firme per una Regione “Plastic Free”

Regione. “L’Unicef Provinciale in questo particolare momento che vede il nostro Paese, la Regione, i comuni impegnati ad affrontare una situazione che richiede, attenzione, vigilanza e rispetto delle disposizioni sanitarie , vuole esprimere la propria vicinanza e il proprio ringraziamento a tutti gli operatori sanitari che in questi giorni prodigano ogni energie per la tutela della salute pubblica, affinché il contagio da Coronavirus sia contenuto e si possa in tempi ragionevoli ritornare ad una normalità della vita quotidiana”. A parlare, in una nota, è la presidenza del comitato Unicef Savona.

Spiegano dal comitato: “L’art 24 della Convenzione internazionale sui Diritti dell’infanzia richiama tutti gli Stati a sviluppare cure sanitarie preventive e a fornire consigli ed informazioni ai genitori e ai ragazzi e anche in questa circostanza l’Unicef è vicina alle famiglie, ai ragazzi alle istituzioni scolastiche. Sappiamo le difficoltà che questo momento devono essere affrontate dalle famiglie per la chiusura di tutti i servizi educativi e scolastici ma pensiamo che consapevolezza e corresponsabilità siano valori che caratterizzano il nostro essere comunità sociale. Ci sembrava doverosa questa premessa ma vogliamo ricordare che l’UNICEF è impegnata a livello regionale a sostenere una proposta di legge di iniziativa popolare sui temi della tutela ambientale e della sostenibilità per liberare il proprio territorio dai materiali in plastica per una Regione ‘Plastic Free’. I primi firmatari della proposta di legge sono stati i Presidenti Provinciali UNICEF, seguiti da consiglieri comunali e assessori”.

“Il consiglio scolastico regionale – continuano dal comitato savonese di Unicef – sostiene la causa coinvolgendo docenti e gli studenti maggiorenni a dare il buon esempio andando a firmare. Servono, entro il 27 aprile, oltre 5000 firme per raggiungere l’obiettivo e fare approvare la legge, affinché si possano limitare i danni all’ecosistema derivanti dall’inquinamento da plastica. Ogni bambino ha il diritto di vivere in un ambiente sano e sicuro ed è per questo che, il Comitato UNICEF Savona invita la cittadinanza a firmare presso il proprio Comune di residenza. I problemi legati all’emergenza CORONAVIRUS impediscono incontri assembleari nelle scuole e in altre sedi, per questo chiediamo a tutti, anche in funzione della chiusura delle scuole di rivolgersi presso i Comuni di residenza e firmare la proposta di legge”.

“In modo particolare questi sono gli orari di accesso nei seguenti Comuni, in seguito avremo un aggiornamento a secondo delle indicazioni che ci saranno date dai Comuni della Provincia: Albenga presso Ufficio Segreteria Palazzo Comunale

dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 13,00, martedì e giovedì anche dalle 15,00 alle 17,00; Borghetto Santo Spirito presso Ufficio anagrafe lunedì, mercoledì, venerdì dalle 10,00 alle 12,30, mercoledì dalle 15,00 alle 17,00; Loano presso l’URP ufficio palazzo comunale dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 13,00. giovedì dalle 15,00 alle 16,00”.

“Abbiamo bisogno della tua firma, aiutaci per il bene delle bambine e dei bambini, ma non solo” concludono.