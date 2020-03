Tre pasticcerie savonesi si sfidano su Real Time, Ciangherotti: “Io tifo Albenga, ma vinca il migliore”

Albenga. “Una gara di dolcezza, che bello, in un tempo così cupo! Ho letto il post pubblicato su Liguriaedintorni.it sulla sfida tra tre pasticceri della provincia di Savona, tre eccellenze assolute, con tre scuole diverse di ‘dolcezza’. Tre grandi pasticceri savonesi saranno protagonisti di Cake Star con Katia Follesa e Damiano Carrara, che sarà visibile in una sfida televisiva su Real Time Italia venerdì 20 marzo, alle 21,20 sul Canale 31”. A comunicarlo, in una nota, è il consigliere comunale di Forza Italia di Albenga e consigliere provinciale Eraldo Ciangherotti.

Spiega Ciangherotti: “Gli sfidanti sono Simone Rupil, patron della Pasticceria che sognavo di Alassio, Leonardo Gramegna di Articioc di Savona e Gianfranco Bertola di Albenga. Tre big nel panorama provinciale della dolcezza. Dolce Savona, intesa come provincia, dal capoluogo alla Riviera. Come goloso ho assaggiato i prodotti di tutti e tre, e come goloso sarei messo male se dovessi essere il giudice della sfida. Come albenganese, però, darei il mio voto a Bertola, per amicizia, perchè ingauno, perchè i suoi prodotti li mangio abitualmente. Alla fine, però, vinca il migliore, in ogni caso si tratta di eccellenze della provincia che sono, nel contempo, ambasciatori della nostra provincia, visto che sono pasticcerie frequentate da migliaia di turisti”.

“Non so quando finirà l’emergenza Coronavirus, so che quando finirà avremo bisogno anche di queste eccellenze di dolcezza per rialzare la testa!”: così Eraldo Ciangherotti, capogruppo di Forza Italia in Consiglio comunale e assessore provinciale” conclude Ciangherotti.