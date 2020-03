Pontivrea. Questa mattina, intorno alle dieci, un cavo dell’alta tensione è caduto sulla strada provinciale di Pontivrea.

Fortunatamente, in quel momento nessun mezzo stava transitando lungo la via. Il cedimento del cavo è avvenuto per cause ancora in via di accertamento.

È stato proprio il primo cittadino di Pontivrea, Matteo Camiciottoli, a recarsi sul luogo dell’incidente per primo insieme ad un gruppo di cittadini. Quest’ultimi, insieme al sindaco, hanno deviato il traffico in via Bottello, permettendo ai veicoli di transitare in sicurezza evitando il cavo caduto sul manto stradale.

Sul posto, in questi minuti, stanno lavorando gli operai specializzati, i quali, dopo aver messo in sicurezza l’area, procederanno nelle prossime ore a spostare il cavo e a ripristinare il collegamento.