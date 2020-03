Torneo delle Regioni a fortissimo rischio

Il coronavirus metterà sicuramente a serio rischio anche la disputa del Torneo delle Regioni, il classico appuntamento dei dilettanti che si svolge ogni anno (in questa edizione ad aprile) e a cui partecipano selezioni dilettantistiche “under” provenienti da tutta Italia.

Sulla carta ci sarebbe ancora tempo per i gironi a 11 in programma in Alto Adige. In questo caso il torneo avrebbe avuto luogo verso fine aprile (dal 24 in avanti), anche se va detto che un eventuale blocco dei campionati regionali impedirebbe di sospendere l’attività all’interno dei diversi tornei, in quanto le varie società si ritroverebbero senza giocatori “under” e con un calendario denso di recuperi.

In qualunque modo la si guardi, la disputa del Torneo delle Regioni appare sempre più improbabile.

In attesa di una decisione definitiva, nel frattempo, la LND ha comunicato ufficialmente il rinvio a data da destinarsi del Torneo delle Regioni di calcio a 5. La manifestazione giovanile, riservata alle rappresentative dei Comitati Regionali, era in programma dal 3 al 10 aprile in Veneto, nella zona del Lago di Garda.

L’intento della Lega Dilettanti e degli organizzatori locali, guidati dal presidente del CR Veneto Giuseppe Ruzza, è quello di trovare una nuova collocazione al torneo, magari in coda alla eventuale conclusione dei campionati.