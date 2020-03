Top 10 della settimana, una playlist di oltre due ore per tenerci compagnia!

Buon giovedì a tutti i nostri lettori. Inizio di marzo, in questo momento di quarantena, dove tutti ci sentiamo agitati e impauriti niente è meglio della musica, quindi alziamo il volume e via con la #ivgchart!

Continuate a scrivermi sempre in molti e siete in tanti a seguire la nostra classifica, mi fa molto piacere quando mi consigliate le canzoni che vorreste che fossero inserite nella chart!

Anche questa settimana il mio consiglio all’ascolto, questa settimana visti i tempi di quarantena ripropongo una playlist di spotify creata da me, oltre due ore di musica selezionata che ci possono tenere compagnia ora che ne abbiamo bisogno più che mai. La potete ascoltare qui.

Questa settimana nessuna nuova entrata ma sempre un sacco di bella musica quindi volume sempre alto e via con la #ivgchart.

Al primo posto Tones And I, la giovane cantante australiana che sta spopolando in tutto il mondo con la sua “Dance Monkey”, mai un artista australiano prima d’ora ha raggiunto i numeri in cosi poco tempo come lei! Al secondo posto arriva la canzone vincitrice del Festival di Sanremo, una canzone davvero stupenda: Diodato è un grandissimo artista, con la sua “Fai Rumore” mi ha stupito, un testo fantastico ed una bellissima interpretazione.

Alla terza posizione arriva una delle mie canzoni preferite del momento, è un artista che amo da sempre, The Weeknd con “Blinding Lights”. Alla posizione numero 4 un’altra novità davvero molto bella, Justin Bieber è abituato ad essere nelle posizioni alte delle classifiche mondiali e con questa “Yummy” ci starà sicuramente per molto tempo!

Alla posizione numero 5 un’altra canzone sanremese, davvero bella, lei ormai rientra nelle top voci femminili italiane e proprio al Festival ha ricevuto un sacco di complimenti meritatissimi, Elodie con “Andromeda”. Alla posizione numero 6 arriva Ghali insieme a Salmo che sfornano “Boogieman”. Era un pochino che Ghali non faceva uscire nulla ma come al solito quando lo fa si fa sentire davvero tanto.

Alla posizione 7 un vecchio tormentone trasformato in un tormentone del 2019, Daddy Yankee l’hitmaker per eccellenza con Snow e la loro “Con Calma”, l’abbiamo ascoltata tutta l’estate e penso proprio che ci accompagnerà anche quest’inverno! La numero 8 è un graditissimo ritorno, uno dei miei gruppi preferiti, ormai lontani dalla scena da un po di tempo, i Black Eyed Peas ritornano alla grande con J Balvin e sfornano questa hit con il campione di “Rhythm of the night” di Corona.

Alla posizione numero 9 si balla a più non posso, ritmo latino per i Major Lazer con “Que Calor”! Alla posizione numero 10 la seconda nuova entrata sanremese della settimana: sicuramente una canzone che al Festival non ha spiccato particolarmente ma allo stesso tempo una canzone che sarà in tutte le radio, in tutte le discoteche e nelle nostre playlist, Elettra Lamborghini con “Musica”.

Restate connessi e ogni settimana tenetevi pronti ad alzare il volume!

#1 -Tones And I – Dance Monkey

#2 -Diodato – Fai Rumore

#3 – The Weeknd – Blinding Lights

#4 – Justin Bieber – Yummy

#5 -Elodie – Andromeda

#6 – Ghali feat Salmo – Boogieman

#7 – Daddy Yankee & Snow – Con Calma

#8 – The Black Eyed Peas & J Balvin – Ritmo

#9 – Major Lazer, J Balvin & El Alfa – Que Calor

#10 – Elettra Lamborghini – Musica