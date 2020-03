The Hygge Time

Cari curiosi,

Vi avevo già parlato del concetto danese e norvegese chiamato “Hygge”: una concezione della vita incentrata sulla casa, sul crearsi la tranquillità dentro le mura che costituiscono il nostro nido.

Ecco le dieci parole chiave che ne stanno alla base:

1. Atmosfera – abbassare le luci, accendere una candela.

2. Presenza – essere qui e ora, spegnere i telefoni.

3. Piacere – concedersi caffè, cioccolato, biscotti, torta.

4. Eguaglianza – il “noi” deve vincere sul “me”.

5. Gratitudine – accogliere quel che c’è.

6. Armonia – non c’è competizione.

7. Comfort – mettiti a tuo agio, prendi una pausa, rilassarsi è tutto.

8. Tregua – non dramatizzare; si parlerà di politica un altro giorno.

9. Spirito di solidarietà – condividere racconti e ricordi.

10. Rifugio – un posto di pace e sicurezza.

Le trovate anche qui: https://www.iodonna.it/benessere/2016/11/19/hygge-il-segreto-danese-della-felicita/

Ormai è qualche tempo che ci conosciamo e credo di aver ampiamente trasmesso sia la mia irrefrenabile curiosità, sia la mia grande vena pantofolaia e, quindi, ho intenzione di cimentarmi con quanto meglio mi riesce: darvi spunti per rendere il più piacevole la nostra permanenza a casa di questo periodo.

Film da guardare:

Il Buongiorno del Mattino: https://it.wikipedia.org/wiki/Il_buongiorno_del_mattino

Rocketman: https://it.wikipedia.org/wiki/Rocketman_(film_2019)

500 giorni insieme: https://it.wikipedia.org/wiki/(500)_giorni_insieme

Slevin, patto criminale: https://it.wikipedia.org/wiki/Slevin_-_Patto_criminale

Julie e Julia: https://it.wikipedia.org/wiki/Julie_%26_Julia

Inception: https://it.wikipedia.org/wiki/Inception

La storia infinita: https://it.wikipedia.org/wiki/La_storia_infinita_(film)

V per Vendetta: https://it.wikipedia.org/wiki/V_per_Vendetta

La trilogia del Signore degli Anelli: https://it.wikipedia.org/wiki/Il_Signore_degli_Anelli_(trilogia)

La saga di Harry Potter: https://it.wikipedia.org/wiki/Harry_Potter_(serie_di_film)

La trilogia di Matrix: https://it.wikipedia.org/wiki/Matrix_(trilogia)

La trilogia di Smetto quando voglio: https://it.wikipedia.org/wiki/Smetto_quando_voglio_(film)

Serie tv da guardare in streaming:

Scrubs: https://it.wikipedia.org/wiki/Scrubs_-_Medici_ai_primi_ferri

How I Met Your Mother: https://it.wikipedia.org/wiki/How_I_Met_Your_Mother

Hunters: https://it.wikipedia.org/wiki/Hunters_(serie_televisiva)

La casa di carta: https://it.wikipedia.org/wiki/La_casa_di_carta

Élite: https://it.wikipedia.org/wiki/%C3%89lite_(serie_televisiva)

Dawson’s Creek:https://it.wikipedia.org/wiki/Dawson%27s_Creek

Peaky Blinders: https://it.wikipedia.org/wiki/Peaky_Blinders

Breaking Bad: https://it.wikipedia.org/wiki/Breaking_Bad

Tredici: https://it.wikipedia.org/wiki/Tredici_(serie_televisiva)

Fleabag: https://it.wikipedia.org/wiki/Fleabag

The Marvelous Mrs. Maisel: https://it.wikipedia.org/wiki/La_fantastica_signora_Maisel

Compagni di Università: https://it.wikipedia.org/wiki/Compagni_di_universit%C3%A0

Friends: https://it.wikipedia.org/wiki/Friends

Chernobyl: https://it.wikipedia.org/wiki/Chernobyl_(miniserie_televisiva)

Big Little Lies: https://it.wikipedia.org/wiki/Big_Little_Lies_-_Piccole_grandi_bugie

Game of Thrones: https://it.wikipedia.org/wiki/Il_Trono_di_Spade_(serie_televisiva)

Catch 22: https://it.wikipedia.org/wiki/Catch-22_(miniserie_televisiva)

Libri:

Parlarne tra amici – Sally Rooney https://www.ibs.it/parlarne-tra-amici-libro-sally-rooney/e/9788806241056?inventoryId=151827619

Persone normali – Sally Rooney https://www.ibs.it/persone-normali-libro-sally-rooney/e/9788806241315

L’amore è eterno finchè non risponde – Ester Viola https://www.ibs.it/amore-eterno-finche-non-risponde-libro-ester-viola/e/9788806224196

Funny girl – Nick Hornby https://www.ibs.it/funny-girl-libro-nick-hornby/e/9788823509535?inventoryId=50527039

Eleanor Oliphant sta Benissimo – Gail Honeyman https://www.ibs.it/eleanor-oliphant-sta-benissimo-libro-gail-honeyman/e/9788811609216

Alta Fedeltà – Nick Hornby https://www.ibs.it/alta-fedelta-libro-nick-hornby/e/9788823514577?inventoryId=45665103

Less – Andrew Sean Greer https://www.ibs.it/less-libro-andrew-sean-greer/e/9788893442787?inventoryId=81395725

Jack Frusciante è uscito dal gruppo – Enrico Brizzi https://www.ibs.it/jack-frusciante-uscito-dal-gruppo-libro-enrico-brizzi/e/9788804685098

Questo bacio vada al mondo interno – Colum McCann https://www.ibs.it/questo-bacio-vada-al-mondo-libro-colum-mccann/e/9788817061407

Kafka sulla Spiaggia – Haruki Murakami https://www.ibs.it/kafka-sulla-spiaggia-libro-haruki-murakami/e/9788806216948

Mr Gwyn – Alessandro Baricco https://www.ibs.it/mr-gwyn-libro-alessandro-baricco/e/9788807880018

Hobby:

Imparare a lavorare a maglia: https://www.weareknitters.it/per-imparare#maglia

Calligrafia per principianti: https://www.youtube.com/watch?v=PruHqHVRpWo

Corsi online presso prestigiose Università americane: https://www.edx.org/

Cucinare qualcosa di nuovo

E voi? Avete film, serie, musica da consigliare? Credo sarebbe un meraviglioso scambio.

Un abbraccio, cari curiosi.

