Tendenze Italia 2020: uno sguardo da vicino alle criptovalute

Le criptovalute potrebbero essere il denaro del 21esimo secolo. Almeno secondo quanto emerge da un report curato dagli analisti del colosso bancario e finanziario tedesco Deutsche Bank che, guardando al prossimo decennio, si spingono fino a presagire la possibile entrata in scena di una nuova moneta virtuale “mainstream”. In un mercato globale in cui si arriva a ipotizzare la progressiva sostituzione del denaro stampato con la moneta digitale, investire per tempo sul denaro elettronico potrebbe rivelarsi un’opportunità di business decisamente profittevole.

Il trading delle criptovalute: un trend in ascesa che consente di acquistare e vendere denaro digitale

Tramite eToro è possibile acquistare criptovalute in maniera semplice. Uno dei punti di forza di questo broker di trading online risiede nell’offerta delle criptovalute a disposizione: il sito seleziona esclusivamente le crypto più affidabili (Ripple, Bitcoin, Ethereum per fare solo un esempio) e garantisce una scelta estremamente ampia (ammonta a più di 90, infatti, il numero di monete fra cui è possibile scegliere). Le criptovalute sono ormai un punto di riferimento per il mondo degli investimenti: hanno visto la propria popolarità crescere sempre più. E cresce anche il numero delle valute digitali, e di pari passo la piattaforma nata nel 2007 amplia la propria selezione in maniera costante. Il broker Cdf conserva (per loro conto) le criptovalute acquistate dai trader: si tratta di transazioni senza leva.

Precisando che il mercato delle valute virtuali si caratterizza per l’elevata volatilità (non è raro assistere a fluttuazioni percentuali nell’arco di sole 24 ore) e che, pertanto, non è semplice fare previsioni “scientifiche”, è lecito chiedersi quali siano le monete meglio progettate su cui investire, focalizzando l’attenzione su:

Criptovalute e tassazione in Italia

La normativa dello Stato che regola la tassazione sulle criptovalute è ancora molto lacunosa. In generale, si può dire che per il privato cittadino, l’Agenzia delle Entrate prevede una tassazione sulle eventuali plusvalenze generate dalla vendita delle criptovalute, purché si superi una soglia di possesso superiore ai 51mila euro, per un periodo di più di una settimana. In questo caso, l’aliquota applicata è del 26%, in base alle quotazioni sulle principali piattaforme web di conversione.

Perché investire sulle criptovalute

L’investimento in criptovalute può essere motivato come segue:

Il sistema delle monete virtuali, basato sui sistemi di blockchain, è totalmente indipendente dal controllo di qualsiasi tipo di autorità centrale. Ciò consente, specialmente quando si parla di Bitcoin, di poter gestire wallet privati in completa autonomia , senza dover dipendere dall’intervento degli istituti finanziari. Detto in parole povere, è come se si possedesse una propria banca, con la possibilità di avere il controllo totale dei propri soldi;

L'investimento in moneta virtuale garantisce una maggiore privacy e minori costi se confrontato con i più tradizionali prodotti finanziari;

Tramite la criptomoneta è possibile fare acquisti e trasferire denaro ovunque, risparmiando significativamente sul costo delle commissioni che, in alcuni casi, sono addirittura assenti.

5 criptovalute da acquistare nel 2020

I dati riportati si riferiscono alle quotazioni di prodotti OTC aggiornate in data 11/12/2019.

Guida alle migliori crypto su cui investire

Bitcoin

Secondo gli analisti, la più popolare tra le criptomonete e prima tra le top 10 per capitalizzazione potrebbe aumentare il proprio valore nel corso del 2020, sulla scia della crescita di popolarità dimostrata da parte di stakeholder e utilizzatori. Seppure a breve termine la tendenza sia al ribasso, la moneta nel nuovo anno potrebbe avere significativi margini di crescita. A inizio 2015 il Bitcoin veniva scambiato 129 euro, mentre oggi vale circa 6533 euro.

Ripple

Ripple è attualmente la seconda moneta elettronica per importanza dopo il Bitcoin (si stima che nel 2017 circolassero circa 100 miliardi di Ripple). La sua popolarità aumenta spinta dall’interesse da parte di alcune banche pronte ad adottare il cosiddetto RippleNet per velocizzare i pagamenti internazionali in tempo reale. A maggio 2017 il suo valore si aggirava intorno allo 0,04 euro, arrivando a quota 0,15 euro nel mese di settembre dello stesso anno. Un Ripple vale oggi 0,20 euro circa.

Ethereum

Progettata nel 2015 da Vitalik Buterin, Ethereum è molto più di una semplice moneta virtuale. Questa criptovaluta ha infatti un impiego reale sulla piattaforma omonima per l’acquisto di contratti smart che, ad esempio, possono essere utilizzati per acquistare domini in rete. La moneta è soggetta a fluttuazioni frequenti: nel 2017 il suo valore è passato dai 39 euro di aprile ai 325 euro di agosto, mentre oggi ne vale circa 129. La migliore strategia è quella di attendere il ribasso per poi andare in acquisto.

LiteCoin

Molto simile al Bitcoin, questa moneta elettronica si appoggia alla tecnologia peer-to-peer, a cui si attribuisce il suo successo nel rendere più veloci le transazioni finanziarie in qualunque angolo del mondo. Il suo valore si è mantenuto piuttosto stabile per poi esplodere nel corso del 2017, passando dai 4 euro della fine di marzo 2017 a 49,68 euro in soli quattro mesi. Un LiteCoin oggi è quotato a circa 39 euro.

BitCoin Cash

Il BitCoin Cash è una crypto relativamente giovane, se si pensa che è stata creata soltanto nel 2017 per ovviare ai problemi della lentezza di velocità degli scambi in BitCoin. La valuta che oggi vale 184 euro circa, è estremamente volatile (in un solo mese è oscillata tra 201 e 800 euro).

Cosa aspettarsi, insomma, dal 2020? Il nuovo anno sicuramente promette tanti sviluppi che aiuteranno il nuovo asset a maturare e che aiuteranno a capire come le criptovalute possano diventare uno dei fulcri del futuro della finanza. Le criptovalute stanno crescendo, stanno diventando sempre più popolari e, soprattutto, stanno riscontrado modi di utilizzo concreto, non più semplicemente ipotetico. Rimangono sicuramente molte domande: da come sia possibile implementare le transazioni a come regolamentare quelle anonime. Per quanto riguarda le risposte, arriveranno da chi avrà il coraggio di provare per primo – e probabilmente si tratterà di aziende appartenenti alla tecno-finanza. Il 2020, senza dubbio, saranno un anno cruciale per le criptovalute, chiamate a dimostrare tutti i loro meriti e vantaggi.