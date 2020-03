Tendenze Italia 2020: trend d’investimento e possibili scenari economici

Una recente indagine Consob ha fotografato il comportamento delle famiglie italiane quando si tratta di investire il proprio denaro. Ciò che emerge dai dati relativi all’anno 2018 è un considerevole divario tra quanto accade nel Belpaese rispetto al resto dell’Eurozona. Gli asset previdenziali e assicurativi sono i prodotti finanziari prediletti dagli Italiani. Nei loro portafogli scarseggiano, invece, gli investimenti in azioni, in obbligazioni e in titoli di Stato.

La survey rivela, inoltre, la diffusione contenuta della cultura in materia di competenze digitali e di utilizzo dei servizi Internet, specialmente se rapportata a Paesi come la Germania, la Spagna e la Francia. Il tutto, in un periodo storico in cui l’avvento del FinTech sta completamente rivoluzionando le modalità di fare trading in rete.

Si pensi alle possibilità di investire online offerte da eToro, la piattaforma di social trading più diffusa al mondo, che permette ai propri iscritti di interagire all’interno di un’ampia community, proprio come accade sui social network. Il successo del broker è in gran parte legato all’estrema semplicità di utilizzo e all’accessibilità, oltre all,’ampia gamma di funzionalità offerte, che permettono a eToro di essere molto più di una piattaforma di trading. Anche i trader alle prime armi possono iniziare a investire fin da subito, essenzialmente replicando con un solo clic il comportamento degli investitori più bravi. Basta una rapida ricerca per individuare i trader migliori e più esperti, che corrispondono alle esigenze di ciascun investitore, e iniziare a copiare le strategie: scegliendo diversi parametri fra cui punteggio di rischio, guadagno o locazione, ma non solo. Come per i classici broker che operano nel Forex e nei Cfd, eToro consente di fare trading su azioni, criptovalute, commodity, valute, ETF e indici azionari. Gli Italiani possono quindi guardare alla tecnologia come a uno strumento utile per investire e costruirsi un portafoglio su misura.

La parola agli analisti: il rapporto tra gli Italiani e gli investimenti

Un’analisi pubblicata dalla società newyorkese di investimento BlackRock ha confermato che il popolo italiano è più orientato al risparmio piuttosto che all’investimento. Questo a fronte di preoccupazioni legate all’aumento del costo della vita e alla precaria salute economica del Paese. Dall’indagine condotta a livello globale si evince infatti che:

Il 78% degli Italiani si percepisce come risparmiatore;

Il 75% della popolazione italiana ferma il proprio denaro in depositi e risparmi;

Il 55% degli Italiani non investe perché teme di non avere denaro a sufficienza;

L’esigenza di sviluppare un migliore controllo sui propri risparmi è avvertita dal 44% della popolazione.

Gli Italiani preferiscono investire sull’immobiliare piuttosto che sull’azionario

Per capire meglio come gli Italiani si rapportino alla finanza, ecco i più recenti dati dell’indagine Consob citata in apertura:

Di fronte a una prospettiva di investimento a scelta tra le attività immobiliari e quelle finanziarie, il “mattone” risulta essere la soluzione preferita dai più;

I prodotti finanziari vengono in genere percepiti come più rischiosi ed estremamente soggetti a rischi connessi alla volatilità, destando la cosiddetta ansia finanziaria;

Le scelte economiche e finanziarie della famiglia sono prese principalmente dagli uomini e nel 60% dei casi vengono condivise con il partner;

La cultura delle famiglie italiane in ambito finanziario appare essere piuttosto deficitaria (appena il 2% degli intervistati è in grado di rispondere in maniera corretta a domande in merito alla conoscenza di concetti di base come quello dell’inflazione o della diversificazione degli investimenti, mentre soltanto il 4% è capace di spiegare in che cosa consistono i principali prodotti finanziari).

La gestione parsimoniosa, il calo della propensione al consumo e l’attitudine al risparmio, elementi caratterizzanti il comportamento delle famiglie italiane, sono un fattore cruciale che può arrivare a condizionare le possibilità e le potenzialità di crescita del Paese.

Come e in che direzione sta andando l’economia italiana

Debito e Pil – Il Rapporto di previsione sull’economia italiana del Centro Studi di Confindustria fotografa un Paese sostanzialmente immobile. Scongiurato il rialzo dell’Iva e delle accise, che avrebbero mantenuto il Pil fermo a quota 0.0 per tutto il 2020, le previsioni si sono rivelate leggermente più rosee. Il report di Confindustria parla infatti di un Pil in lieve accelerazione (+0,4%), mentre secondo le stime dell’Istat per il 2020 la crescita prevista sarebbe pari al +0,6%, in incremento rispetto allo 0,1% registrato nel 2019. Si tratta dello stesso quadro macroeconomico che si evince dal Documento Programmatico di Bilancio 2020 (DPB) approvato lo scorso ottobre dal Consiglio dei Ministri e inviato alla Commissione Europea. Sempre secondo quanto riportato nella Legge di Bilancio, il deficit tendenziale dovrebbe ridursi passando dall’1,4 all’1,3% del Pil, mentre il deficit programmatico si attesterebbe al 2,2%.

Disoccupazione – Le stime dell’Istat mostrano un tasso di disoccupazione in leggera flessione. Nell’ottica di una potenziale ripresa e accelerazione del mercato del lavoro, l’indicatore passerebbe dal 9,8% del 2019 al 9,7% del 2020, in riduzione di quasi un punto percentuale rispetto al 10,6 registrato nel 2018.

Pressione fiscale – Grazie alla riuscita dell’impresa del Governo di sterilizzare le clausole di salvaguardia che avrebbero previsto un aumento dell’Iva al 25%, la pressione fiscale nel 2020 si attesterà al 42% del Pil (e non al 42,7%), in aumento dello 0,1% rispetto al 2019.

A fianco dello scenario delimitato, vanno considerati i potenziali rischi provenienti dalla guerra sui dazi e dalle turbolenze geopolitiche in atto, che potrebbero ripercuotersi in maniera negativa non solo sull’evoluzione economica in ambito nazionale, ma anche sullo sviluppo del commercio a livello globale.