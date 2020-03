Tendenze Italia 2020: materie prime e opportunità di investimento

Quello che lega gli Italiani e gli investimenti è un rapporto da sempre orientato alla prudenza e alla scarsa propensione al rischio. È quanto emerge dal recente Rapporto 2019 sulle scelte di investimento delle famiglie italiane elaborato da Consob. Due terzi del campione di 3058 persone preso in considerazione ammette la propria avversione al rischio e alle perdite, mentre emerge che la forma di investimento preferita resta quella sull’immobiliare. La casa continua a essere percepita come un bene d’affezione, concreto e affidabile in termini di sicurezza e di rendimento sul lungo periodo.

Ma quando si parla di investire i propri soldi, la parola d’ordine rimane una e una sola: diversificare. E un’inesauribile fonte di diversificazione, nei mercati finanziari, deriva dall’investimento sulle commodity.

L’oro, una delle commodity che consente di investire in maniera diversificata e alternativa

Si pensi all’oro, una delle materie prime più ricercate a titolo di investimento o di riserva. Affidandosi alla piattaforma di trading online eToro, negoziare e acquistare oro in rete è semplice, immediato e sicuro. Il broker, legale e certificato, offre la possibilità di interagire con i trader più esperti, come su un vero e proprio social network. Condividendo le opinioni e copiando in automatico le operazioni dei Popular Investor di maggior successo, un neofita potrà iniziare ad acquistare e vendere il metallo prezioso nei momenti migliori, tenendosi al riparo dagli elevati rischi di volatilità connessi alle frequenti oscillazioni del valore e del prezzo dell’oro.

Oltre all’oro, da molti ancora reputato il bene rifugio per eccellenza, il mercato delle commodity include altri beni fungibili, come i metalli preziosi, il petrolio, il gas naturale e i prodotti agricoli quali il caffè, l’avena, il cotone e il cacao (le cosiddette soft-commodity). Vediamo dunque:

Per quali motivi conviene investire sulle materie prime;

Quali sono le commodity su cui investire nel 2020.

I vantaggi dell’investimento nel mercato delle materie prime

È possibile investire facendo trading sulle materie prime

Con la giusta dose di prudenza, investire sulle materie prime non è quindi difficile, perché queste vengono quotate esattamente come i più tradizionali asset finanziari. Ecco dunque per quali ragioni si dovrebbe prendere in considerazione questa opportunità di investimento alternativa:

Investire sulle commodity consente di ampliare e variare il proprio portafoglio di investimenti. Il suggerimento è quello di diversificare il wallet con prodotti non correlati, affinché l’aumento di valore di uno possa compensare l’eventuale calo dell’altro e proteggere l’investitore dalle enormi oscillazioni dei prezzi;

Investire in materie prime come l’oro e i metalli preziosi tutela gli operatori dal rischio di aumento dei tassi di inflazione. Il valore delle commodity aumenta infatti con la crescita del prezzo delle merci, andando in questo modo a bilanciare il possibile calo del potere d’acquisto;

Le materie prime hanno un rendimento a sé stante, che non è influenzato dai fattori che regolano l’andamento delle quotazioni delle azioni, delle obbligazioni e delle criptovalute. Ciò significa che quando il mercato “tradizionale” crolla, come spesso accade in presenza di complesse situazioni geopolitiche, i prezzi di un bene rifugio come l’oro aumentano in risposta alla crescita della domanda.

Le materie prime su cui investire nel 2020

L’andamento del valore delle materie prime si caratterizza per essere ciclico e soggetto a variazioni estreme, offrendo pertanto rendimenti decisamente mutevoli. Per citare un esempio, si pensi che il rendimento del gas è aumentato del 59,35% nel 2016 per poi perdere il 20,7% del suo valore nel 2017 e lo 0,44% nel 2018. Prima di investire, è importante pertanto informarsi in maniera precisa e in tempo reale, scegliendo con cautela e tempismo il prodotto da acquistare.

Detto questo, diamo un’occhiata a quali sono le commodity più importanti del momento e che più interessano agli Italiani.

Oro

L’oro continua ad avere un certo appeal tra gli investitori italiani. Esaminando l’andamento del mercato del metallo prezioso nel 2019, si evidenzia che il lingotto è arrivato a guadagnare il 21% e a essere scambiato alla cifra record pluriennale di 1554 dollari all’oncia. Secondo gli analisti del gruppo olandese Ing, è presumibile che l’andamento dell’oro si manterrà in crescita durante il 2020, grazie anche alle politiche favorevoli adottate dalle banche centrali.

Petrolio greggio

Nel 2019 le quotazioni del Brent hanno risentito della guerra dei dazi in corso tra Stati Uniti e Cina. Dopo un primo trimestre positivo, il valore globale del greggio ha subito un deprezzamento di oltre il 22%, attestandosi su un costo di 58 dollari per barile. I tecnici della Goldman Sachs parlano di una quotazione di circa 60 dollari al barile per il prossimo biennio, che potrebbe risentire di una possibile flessione della domanda.

Argento

J.P. Morgan ha recentemente rivisto, al rialzo, le proprie previsioni sull’andamento del mercato dell’argento. A sostenerne la crescita è l’aumento della diffusione dei veicoli elettrici e ibridi in commercio, che utilizzano il metallo per la produzione. Le stime degli analisti parlano di un prezzo di scambio dell’argento attestato a 17,60 dollari che potrebbe leggermente decrescere per poi tornare ad aumentare nel 2023.

Cotone

Acquistare cotone nel 2020 potrebbe essere un buon investimento. Gli esperti di questo genere di commodity ritengono che il valore della più diffusa materia prima al mondo continuerà a rimanere basso seguendo il trend del 2019, pertanto il prossimo anno potrebbe essere il momento più opportuno per fare buy.

Investire nelle materie prime permette ai trader di diversificare il proprio portafoglio: dagli energetici ai metalli, ma non solo, perchè non mancano le cosiddette soft, dal cotone alla soia, dal cacao allo zucchero. Si tratta di un settore che va di pari passo con il mondo azionario e obbligazionario: comprende fondi ed Etf. È quindi importante conoscere i differenti strumenti di investimento e saper attuare strategie diverse.

Dal 2018 le commodities hanno mostrato un andamento in crescita: se questo trend continuerà anche nel corso del 2020, non ci sono dubbio che le materie prime saranno sotto la lente di ingradimento di tutti gli investitori.