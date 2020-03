Tendenze Italia 2020: i migliori titoli tecnologici e le aziende nazionali su cui investire

Con il 2020 ormai iniziato e le stime positive di crescita del Pil, le aziende italiane tornano finalmente ad attrarre gli investitori internazionali. Acquistare titoli e azioni è divenuta una pratica di sempre maggiore interesse, con la lente d’ingrandimento di compratori e regolatori che, negli ultimi anni, si è focalizzata sui titoli del settore tecnologico.

Non è un caso che eToro, piattaforma leader mondiale del trading online, abbia un’intera sezione dedicata a chi desideri investire in azioni tech. Il vantaggio principale offerto dal broker Cfd è quello di consentire anche a un trader alle prime armi di operare in modalità social trading, replicando le strategie degli investitori più bravi direttamente sul proprio conto con un solo clic. Oltre al trading in Cdf, che permette di utilizzare la leva e comprare frazioni di azioni, questo network nato ormai 13 anni fa dà la possibilità di investire solo un importo pari a un centinaio di euro in un’azione il cui costo è invece cinque volte più alto. Inoltre, gli utenti possono investire in un asset sottostante, aprendo posizioni di acquisto senza leva.

Il mercato azionario (in genere considerato adeguato per investimenti a lungo termine), si sa, è dinamico e per questo permette ai trader di avere a disposizione un grande numero di opzioni. Nel caso di eToro, per esempio, che consente ai trader di tenere d’occhio secondo dopo secondo le azioni delle borse principali di tutto il mondo, i vantaggi quando si decide di acquistare azioni, sono numerosi, dai prezzi fino alla mancanza di limiti sul volume di trading e di commissioni di negoziazione. Gli utenti possono acquistare, gestire e vendere azioni senza costi aggiuntivi: è la piattaforma a farsi carico dell’imposta di bollo e di quella sulle transazioni finanziarie.

Ricordando che, quando si parla di fare trading e di titoli consigliati la prudenza non è mai troppa, trattandosi di prodotti soggetti agli sbalzi delle Borse, è il momento di concentrarsi sulle migliori azioni da comprare nel 2020, divise tra:

Titoli di aziende italiane;

Titoli tecnologici.

Trading online: le migliori azione su cui investire

Le migliori azioni del mercato italiano da acquistare nel 2020

Azioni Generali

Il gruppo Generali, nato nel 1831 a Trieste, ha dimostrato lungimiranza e capacità di adattamento. Nato come operatore assicurativo, ha saputo progressivamente ampliare il proprio business, arrivando a gestire anche prodotti bancari e immobiliari. La compagnia, quotata sul mercato NYSE Arca nei Paesi Bassi e nell’indice borsistico FTSE MIB, ha chiuso il 2017 con un utile netto di 2,1 miliardi di euro, a fronte di un fatturato 68,5 miliardi, che la rende la maggiore società di assicurazioni in Italia (la terza in Europa dopo Allianz e AXA). Il titolo Generali si appresta a chiudere il 2019 con un dividendo interessante, il cui rendimento atteso è pari al 5,46%, che dovrebbe diventare del 6,19% in base alle stime per il 2020.

Azioni FCA

Gli analisti guardano con fiducia all’andamento del titolo Fiat Chrysler Automobiles (FCA), quotato sul mercato NYSE Euronext di Parigi e nell’indice borsistico FTSE MIB. L’azienda italo-americana produttrice di autoveicoli ha fatturato 110,4 miliardi di euro nel 2018, con un ricavo netto di 3,63 miliardi. Archiviata l’era Marchionne, il gruppo FCA ora guidato da John Elkann e Michael Manley sta progressivamente investendo nell’innovazione e in un programma di riduzione dei costi, in vista di un’apertura verso i mercati emergenti. A rendere interessante il titolo è il fatto che FCA sta iniziando a ridistribuire utili: come indica l’indice P/E pari a 5,31 e 5,17 rispettivamente per il 2019 e il 2020, il titolo appare decisamente attraente per quanto riguarda la possibile redditività.

Azioni Unicredit

Unicredit è oggi tra i più solidi istituti finanziari italiani ed europei, grazie all’attuazione di piani strategici che hanno saputo rilanciare la competitività aziendale. Prima in Italia per asset di gestione, quest’anno la banca ha fatturato 19 miliardi di euro. Quotato alla Borsa di Milano, il gruppo prevede un utile di 2,2 miliardi in chiusura di 2019. Alla luce del rilascio del nuovo piano strategico varato dal gruppo milanese, la banca d’affari statunitense Goldman Sachs ha modificato in rialzo il valore delle azioni Unicredit passando da 16,9 a 17,5 euro. E comportando un apprezzamento del 37% rispetto al valore di scambio attuale alla Borsa di Piazza Affari.

Comprare azioni: investire sui titoli tecnologici più redditizi

I migliori titoli tecnologici da acquistare nel 2020

Azioni Microsoft

Sulla scia dello slogan “Do great things” Microsoft è cresciuta sino a diventare la terza azienda IT più grande al mondo per capitalizzazione di borsa dopo Apple e Samsung (fonte Forbes). Dai primi mesi dell’anno i titoli del gigante di Bill Gates quotato a Wall Street hanno superato le stime più rosee, facendo registrare un incremento del 35% e lasciando possibilità di pensare che un ulteriore consolidamento possa ripetersi nel 2020.

Azioni Xiaomi

L’azienda di prodotti di elettronica fondata a Pechino nel 2010 ha raggiunto un picco di popolarità grazie agli smartphone di ottima qualità venduti a prezzi bassi e accessibili a tutti. Quotata alla borsa di Hong Kong e al NASDAQ, Xiaomi ha incrementato del 14,8% il proprio fatturato nel secondo semestre del 2019. La solidità dell’azienda e il programma di espansione in contesti che vanno oltre la telefonia mobile spingono gli analisti a considerare i titoli del colosso cinese come un’ottima opzione da aggiungere al proprio portafoglio in un’ottica a medio termine.

Azioni PayPal

Nata nel 1999 con il nome Confinity, la società americana che ha fondamentalmente inventato i pagamenti digitali ha fatturato oltre 15 miliardi di dollari nel 2018. Quotate al NASDAQ, le azioni PayPal nel corso dell’anno hanno fatto registrare un incremento del 28%. Stando a quanto previsto dagli analisti, il titolo conserva un ulteriore margine di crescita, che lo rende pertanto un investimento appetibile anche nel 2020.

Prima di procedere con qualsiasi strategia di investimento, è sempre consigliabile raccogliere informazioni accurate e aggiornate. Gli stockbroker online offrono strumenti di analisi utili ed efficaci per iniziare a operare in maniera semplice e sicura facendo trading azionario attraverso i CFD.