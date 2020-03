Telefono, pec, cassetto online: Inps Liguria affronta il coronavirus con i suoi canali alternativi

Provincia. Da oggi, martedì 10 marzo, le sedi ed agenzie Inps della Liguria assicureranno l’informazione previdenziale in via temporanea attraverso una serie di canali alternativi alla presenza fisica, adeguatamente potenziati, che garantiranno “continuità al servizio previdenziale”.

In particolare “sarà assicurata agli utenti la consulenza telefonica, attraverso un presidio multilivello che sarà presidiato con gli stessi standard di qualità e nelle consuete fasce orarie di apertura al pubblico (dalle 8.30 alle 12.30), disponibile telefonando al numero 019 8315300 di emergenza. Unitamente a tale canale telefonico saranno disponibili: il servizio di risposta agli utenti con modalità telematica, attraverso il canale istituzionale ‘Inpsrisponde’ disponibile sul sito www.inps.it; la Pec; il cassetto bidirezionale on line per gli operatori abilitati”.

Inoltre i cittadini avranno a disposizione il contact center nazionale dell’Inps (803 164 da telefono fisso o 06 164 164 per chiamate dal cellulare), il servizio è attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 fino alle 20, il sabato dalle 8 alle 14.

“Si invitano i cittadini ad utilizzare esclusivamente i canali di contatto alternativi appositamente predisposti in quanto misura per garantire l’erogazione di tutti i servizi in condizioni di sicurezza e prevenzione”.