Targhe Custodi del Territorio 2020, premiata anche la Comunità Zucca di Rocchetta di Cengio

Cengio. C’è anche la Comunità Zucca di Rocchetta di Cengio tra i premiati con il riconoscimento “Targhe Custodi del Territorio 2020“. Questo riconoscimento promosso dall’Associazione Ristoranti della Tavolozza viene attribuito a chi nel territorio di riferimento si è particolarmente distinto per la qualità dell’accoglienza e la promozione e difesa delle tradizioni locali.

Il premio inserito nel progetto “Custodia del territorio” promosso nel 2015 in occasione dell’Expo, punta a riconoscere l’importanza del ruolo degli operatori del settore enogastronomico nell’opera di valorizzazione del territorio individuandoli come i protagonisti attivi di un’azione di conservazione del paesaggio e delle sue tradizioni.

La Custodia rappresenta un impegno diretto a vivere il territorio in modo più consapevole e responsabile, operando una inversione di rotta rispetto alla continua erosione del territorio, non solo dei boschi e dei prati, ma anche del suolo dedicato all’agricoltura ed alla produzione di alimenti.

Il progetto, che prevede il coinvolgimento di tutti coloro che si occupano di accoglienza turistica: enti e istituzioni pubbliche, operatori privati, produttori e consorzi, guide turistiche e la comunità locale, ha un duplice obiettivo: estendere l’esperienza dei ristoranti, intesi come veri e propri uffici turistici, luoghi dove trovare informazioni turistiche e prodotti locali; sostenere tutto il sistema dell’accoglienza del territorio garantendo ai turisti uno standard di alta qualità ed adeguato, valorizzando e promuovendo i prodotti enogastronomici di eccellenza unitamente alle risorse storico-architettoniche, culturali e museali del territorio.

Il riconoscimento, “per l’attività a difesa e valorizzazione del territorio e della sua produzione agricola” per l’anno 2020 sarà attribuito a: Comunità Zucca di Rocchetta di Cengio; Panificio Fratelli Lia di Camporosso; a Famiglia Mela Frantoio Sant’Agata di Oneglia; Marco Damele, Azienda eredi Damele di Camporosso; Paola Giliberti, Sindaco di Vessalico.

La cerimonia di premiazione si terrà nell’ambito della manifestazione “A tavola fra Cultura e Storia” il 10 marzo 2020 alle ore 15.30, organizzato dall’Associazione Ristoranti della Tavolozza in collaborazione con il Casinò di Sanremo nell’ambito dei martedì letterari. Parteciperanno Barbara Ronchi della Rocca che svolgerà una relazione omaggio a Pellegrino Artusi nel bicentenario dalla nascita (1820-2020), conosciuto in tutto il mondo come “padre della cucina italiana” e Giorgio Barchiesi in arte Giorgione, che presenterà il libro “Orto e Cucina”.