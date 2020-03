“Tamponi per tutti i poliziotti del territorio savonese”: la proposta del Silp

Provincia. “Tamponi per tutti i poliziotti del territorio savonese”. È questa la proposta di Silp Cgil, che ha poi spiegato i motivi dell’iniziativa, affermando che “lo Stato deve offrire tutto il supporto possibile e tutelare loro e le loro famiglie”.

“Quanto accaduto a Savona in questi ultimi giorni, – hanno esordito da Silp Cgil, – con l’attracco della Costa Luminosa, lo sbarco di gran parte delle centinaia di passeggeri, molti con sintomatologia evidente mentre altri con patologia conclamata, ci ha imposto di rivolgerci al presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti”.

“Giorni in cui il personale impiegato è stato esposto ad un sacrificio senza precedenti, con esposizione ad un altissimo rischio di contaminazione che è stato affrontato grazie all’elevato senso di responsabilità che lo contraddistingue”.

“I poliziotti impiegati, praticamente senza cambi e con turni da oltre dodici ore, devono ora essere sottoposti ad uno screening volto ad accertare le loro condizioni così come quelli della provincia di Savona”.

“Per questo motivo, per la necessità di fornire a tutti i poliziotti ed ai loro familiari la massima tutela possibile, abbiamo deciso di chiedere al Presidente Toti la sottoposizione ad uno screening preventivo, con esecuzione del previsto tampone, a tutti i poliziotti del territorio savonese”.

“Ogni poliziotto si trova in questo delicato momento esposto a particolari rischi; lo Stato deve tutelare loro e le loro famiglie. I Poliziotti delle Volanti o della Stradale o della Polfer e degli altri uffici che sono maggiormente esposti a contatti virulenti, a loro e alle loro famiglie, lo Stato deve offrire tutto il supporto possibile”.

“Attendiamo con urgenza una decisione che è, prima di tutto, una decisione per il Paese come abbiamo anche rappresentato al Prefetto che ha in mano la vita della Provincia”, hanno concluso da Silp Cgil.