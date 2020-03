Superenduro Pietra Ligure: annullata per maltempo nel 2019, rinviata per il Coronavirus nel 2020

Pietra Ligure. Superenduro e Pietra Ligure: la scintilla è scoccata, ma il fuoco non riesce ad accendersi. Nell’aprile 2019 la tappa pietrese era stata annullata. Per la prima volta in undici stagioni, il circuito Superenduro aveva cancellato una prova a causa delle condizioni meteo.

Dopo le prove libere di sabato 6 aprile, il feedback sulle prove speciali era unanime: percorsi stupendi e territorio unico nel suo genere. Con due speciali ben sopra i dieci minuti tra faggete, boschi di castagno e macchia mediterranea ed una speciale cittadina con arrivo in piazza San Nicolò nel centro storico di Pietra Ligure, la prima Superenduro di stagione si apprestava a diventare una gara epica dal finale infuocato.

A spegnere l’entusiasmo di rider ed organizzatori, domenica 7 aprile, ci si era messo il maltempo con pioggia, neve e soprattutto il gran freddo, che avevano innalzato il livello d’attenzione dei soccorsi e costretto la giuria a prendere la decisione di annullare la gara.

Pietra Ligure è stata confermata nel circuito anche per quest’anno, scelta quale evento di apertura della stagione Superenduro 2020 e unica qualifier italiana. Le date: sabato 18 e domenica 19 aprile.

In teoria, essendo un appuntamento fissato oltre il 3 aprile, si poteva ancora sperare di riuscire a svolgerlo, nonostante l’attuale emergenza Covid-19. Gli organizzatori, però, hanno già optato per il rinvio: la competizione è stata spostata a sabato 10 e domenica 11 ottobre.