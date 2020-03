Stella, la minoranza: “Il comune apra un Coc e attivi un servizio di spesa a domicilio per gli anziani”

Stella. “È in questa situazione di estrema emergenza che il nostro Paese ha bisogno di aiuti concreti da parte di tutti quanti. Noi nel nostro piccolo come opposizione ci rendiamo disponibili per aiutare la comunità in riferimento a qualsiasi iniziativa stiano prendendo le associazioni del territorio per aiutare gli anziani che hanno assoluto bisogno di qualcuno che porti loro medicinali e spesa a casa”.

A comunicarlo i consiglieri di minoranza di Stella, in merito a queste giornate di emergenza coronavirus.

“Stella ha una comunità di anziani estremamente numerosa ed è nostro dovere tutelare, come amministratori, la loro salute consentendo loro di non uscire di casa ma anzi, aiutandoli a restarci il più possibile per salvaguardarli da ogni possibile contatto con persone asintomatiche” ci tengono a dire i membri della minoranza stellese.

Poi aggiungono: “Chiediamo una partecipazione comune alle decisioni durante le emergenze. Chiediamo inoltre che venga aperto immediatamente il COC da parte del sindaco per poter attivare tutte le forze che possiamo mettere in campo in quest’ora buia in cui tutti devono fare la loro parte”.

“Non è periodo di fare campagna elettorale o di fasce tricolori al petto, è periodo di rimboccarsi le maniche tutti insieme, uniti. Certi di un riscontro positivo alla presente attendiamo al più presto una proposta per un incontro” concludono i consiglieri di minoranza.