Spotorno. L’emergenza Coronavirus non colpisce solo la cittadinanza ma anche le varie imprese che operano sul territorio spotornese. Tra queste anche quelle che stanno lavorando alla nuova terrazza a mare e al nuovo comune, che hanno chiesto una sospensione dei lavori per difficoltà a muoversi, a trovare residenze per gli operai e per altre problematiche a livello organizzativo. Una sospensione che, come spiega il sindaco Mattia Fiorini, è stata accolta.

Ma non tutti i cantieri si fermano completamente, come ha voluto ricordare il primo cittadino di Spotorno. Infatti proseguono i lavori al Parco Monticello con la piantumazione di alberi in più ed in sostituzione delle palme morte aggredite dal punteruolo.

“Solo oggi sono stati piantumati una decina di nuovi alberi e pochi giorni fa è stato terminato il nuovo percorso per non vedenti nella parte alta del parco dove verranno installate le panchine gialle per ipovedenti e dove è già presente il giardino dei sensi realizzato dai Lions. Proseguirà nei prossimi giorni la ripiantumazione con la messa a dimora complessiva di 26 nuovi alberi”, ha spiegato Fiorini.