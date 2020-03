Speranza, il messaggio degli Esordienti nell’attesa di tornare in campo: io resto a casa

Savona. Il periodo di quarantena legato all’emergenza Coronavirus prosegue e non si possono ancora fare previsioni sul giorno in cui si potrà tornare a giocare sul rettangolo verde.

La leva 2008 dello Speranza non si perde d’animo e continua a coltivare la passione per il calcio. Relegati lontano dal Briano di Santuario, i giovani calciatori rossoverdi seguono, per quanto possibile, i programmi di allenamento.

Di certo la voglia di rientrare in campo agli ordini di mister Sanna, Lanza e Morchio è tanta, ma per ora #iorestoacasa è il messaggio che la squadra vuole lanciare a tutti. Lo fa con un video, nel quale gli allenatori e i giocatori ribadiscono l’appello, palleggiando tra le mura domestiche.