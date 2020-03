Solidarietà coronavirus, Fc Group contribuisce alle donazioni

Villanova d’Albenga. Dopo la solidarietà e le donazioni di importanti aziende a livello nazionale anche FC Group, azienda operante nel settore immobiliare, creditizio e assicurativo, si è fatta parte attiva, partecipando alla raccolta fondi per la terapia intensiva dell’Ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, donando 10 mila euro, aiutando quindi i pazienti colpiti dal COVID-19 e tutto lo staff medico dell’ospedale, che da giorni è in piena emergenza.

“Riteniamo che in questo momento dobbiamo unirci tutti in un abbraccio “virtuale” intorno ai contagiati da Coronavirus, a medici e infermieri e all’Italia intera” dichiara Alessandro Pollero presidente di FC Group, azienda che ha la sua sede nazionale a Villanova d’Albenga “cercando di rispettare il più possibile le regole imposte dal nostro governo e aiutando nel nostro piccolo per quanto possibile”.

“Riprendendo una frase citata su Go Fund Me – Santa Corona nel cuore “medici, infermieri e personale ospedaliero stanno facendo tutto ciò che è in loro potere. Ora tocca a noi. Anche una piccola donazione può fare la differenza”.