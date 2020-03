Savona. Ventitré società hanno detto sì al campionato Juniores invernale di nuoto sincronizzato e gareggiano alla piscina Comunale di Viterbo fino a domenica 8 marzo.

È il secondo appuntamento della nuova stagione di sincronizzato, il primo che si disputa a porte chiuse, in ottemperanza alle disposizioni governative per la sicurezza e la salute pubblica, dopo gli assoluti di febbraio che si sono svolti allo Stadio del Nuoto di Riccione.

In gara circa 180 atlete. Il pubblico che non può assistere alle gare dalle tribune ha comunque la possibilità di seguirle in streaming direttamente dal portale di Federnuoto. Giudice arbitro della manifestazione Roberta Rinaldo di Trieste. Start alle ore 17 e la prima ad esibirsi è Caterina Sofi D’Allastro (Pinguino Nuoto Avezzano).

Al contrario degli assoluti, che prevedevano eliminatorie e finali, in questa manifestazione è previsto unicamente il programma tecnico di ciascuna specialità (singolo, doppio e squadra) ed ai fini della classifica definitiva si aggiungono i punteggi delle prove obbligatorie, in calendario domenica mattina.

Si comincia con il programma tecnico del Solo (39 atlete iscritte) che al termine della gara vede in testa Susanna Pedotti (Busto Nuoto) con 80.3903 punti, seguita da Vittoria Meucci (Rari Nantes Savona) secodna con 78.7926 punti, di cui 24.2000 per l’esecuzione, 24.1000 di impressione artistica e 30.4926 per le figure, ed Alice Tavio (Uisp Bologna) con 77.1124.

L’altra portacolori della Rari Nantes Savona, Sophie Tabbiani, è ottava con 72.9675 punti, frutto di 22.8000 di esecuzione, 22.8000 di impressione artistica e 27.3675 per le figure.

Sabato 7 marzo doppio appuntamento: alle ore 10 il tecnico del duo (32 coppie) e alle 17 quello della squadra (15 team). Un solo doppio misto, che gareggia insieme a quelli femminili, composto da Elisa Cicchetti ed Edoardo Fanton (Flaminio Sporting Club) che hanno già partecipato agli assoluti di febbraio a Riccione classificandosi quarti con 74.600 punti.

Domenica 8 marzo dalle 9,30 spazio agli obbligatori, il cui esito influirà sulle classifiche finali di specialità e di club. La cerimonia di premiazione è prevista alle ore 14,30 circa.