Sicurezza sul lavoro, tenuta oggi la video conferenza con Toti, Berrino e segretari Cgil Cisl Uil Liguria

Liguria. Oggi si è svolta in video conferenza una riunione tra il presidente Giovanni Toti, l’assessore Gianni Berrino e i tre segretari generali di Cgil Cisl Uil Liguria.

Per il segretario generale della Cgil Liguria Federico Vesigna: “La discussione sulle condizioni di sicurezza sui luoghi di lavoro si sta affrontando a livello nazionale”.

“Dopo il confronto con il presidente Conte, sono in corso gli incontri per la stesura di protocolli da applicare in modo prescrittivo a tutti i luoghi di lavoro. Laddove non sussistano le condizioni di sicurezza previste dai protocolli, si dovranno sospendere le attività in modo da poter applicare quanto previsto” aggiunge Vesigna.

“Rispetto al comparto sanità invece la competenza è della Regione; il personale diretto e degli appalti deve essere messo in grado di lavorare in totale sicurezza. La priorità assoluta quindi deve essere dotare il personale di dispositivi di protezione individuale sia per il personale diretto sia per quello degli appalti: bisogna consentire a chi lavora di farlo in sicurezza per se stesso, per la sua famiglia e per consentirgli di continuare a vigilare sulla nostra salute” conclude il segretario generale Cgil Liguria.