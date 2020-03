Settimana santa, i riti con il vescovo Marino e le video-meditazioni on-line

Savona. Ecco le celebrazioni del vescovo di Savona-Noli Calogero Marino per la Settimana Santa: queste, in conformità alle direttive generali Cei, si svolgeranno a porte chiuse e senza concorso di popolo (direttive che consentono la celebrazione solo nelle cattedrali e nelle parrocchie).

Domenica prossima 5 aprile, Domenica delle Palme alle 10.30 messa in cattedrale, mentre giovedì santo (9 aprile) alle 18 sempre in duomo. Il rito del Venerdì Santo, il 10 aprile alle 17, sarà invece celebrato in un luogo molto significativo, la cappella dell’ospedale San Paolo in Valloria. La veglia pasquale sarà quindi sabato 11 alle 21 nuovamente in cattedrale così come il pontificale del giorno di Pasqua, domenica 12 alle 10.30.

Di queste celebrazioni saranno ripresi poi estratti video che saranno visibili in differita sul canale Youtube “Diocesi Savona-Noli” e quindi condivisi sui social a partire dalla pagina Facebook de “Il Letimbro”.

Nei tempi del coronavirus, è la tecnologia a favorire le occasioni condivise di preghiera. In vista dei giorni più importanti dell’anno liturgico, il vescovo Marino sta realizzando, con la collaborazione del segretario don Andrea Camoirano, brevi video per ogni giorno della Settimana santa, una sorta di esercizi spirituali on line che dalla domenica delle Palme alla Domenica di Pasqua, aiuteranno coloro che desidereranno fare un percorso di preparazione al giorno della Resurrezione.

I filmati saranno pubblicati ogni mattina alle 8.30 sul canale Youtube “Diocesi Savona-Noli” e poi ripresi dalle pagine social della Pastorale giovanile e de “Il Letimbro”.

In questo momento difficile e nell’impossibilità di partecipare alle messe, si moltiplicano le iniziative dei sacerdoti per stare vicini ai propri fedeli. Ultimo nato è il canale Youtube del santuario di Savona, gestito dalla parrocchia di San Bernardo in Valle, che permetterà a chi lo desidera di seguire da casa le celebrazioni.

Don Selvaraj Devasahayam parroco di Calice, Rialto e Vene, si rivolge alle sue comunità invitando alla comunione spirituale a partecipare da casa alle Messe che celebrerà nella chiesa, a porte chiuse, e al Rosario che reciterà tutti i giorni alle 20. Come segno dell’inizio della messa suoneranno le campane tutti i giorni alle 17 e la domenica alle 11.

Discorso simile per don Giovanni Perata, guida pastorale delle parrocchie di Orco, Feglino e Carbuta dove vengono mantenuti due segni che ricordano la centralità dell’eucarestia: il primo sono le Messe feriali, a porte chiuse, il lunedì a Orco, il mercoledì a Carbuta, il venerdì a Feglino, sempre alle 18. Il suono delle campane avviserà dell’inizio della celebrazione con l’invito a partecipare spiritualmente. Il secondo segno è la celebrazione della messa festiva, unica per le tre parrocchie, sempre a porte chiuse, ogni domenica alle 11 al santuario di santa Maria Ausiliatrice.

Messa domenicale sul proprio canale Youtube (“Parrocchia S.Pietro Savona”) per la parrocchia di san Pietro in via Untoria a Savona, retta da padre Piergiorgo Ladone e dai padri carmelitani, e per l’Unità pastorale dell’Oltreletimbro, guidata da don Germano Grazzini, mentre invece sono in diretta sulle pagine Facebook per santa Maria Maggiore a Cogoleto, guidata da don Antonio Ferri, e, nella propria abitazione, per don Gabriele Semeraro, viceparroco nella vallata quilianese.

Don Caludio Doglio, oltre alla diretta delle celebrazioni su TeleVarazze, carica infine sulla pagina Facebook della sua parrocchia di sant’Ambrogio Varazze le omelie delle Messe domenicali.