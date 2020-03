Sessantenne positivo al Coronavirus, trasferito da Savona all’ospedale San Martino

Regione. La Direzione Sanitaria dell’Ospedale Policlinico San Martino ha pubblicato il bollettino aggiornato dei pazienti che hanno contratto il Covid-19 e informa che sono 9 complessivamente ricoverati in struttura.

Al momento sono 4 i ricoverati presso il reparto di Malattie Infettive dell’Ospedale Policlinico San Martino: una donna di 73 anni (di Castiglione d’Adda), in reparto dal 24/02 e in costante miglioramento; una donna di anni 64 di Piacenza ricoverata dall’1/03 (contatto di caso confermato a Codogno) in costante miglioramento; un uomo di 75 anni della provincia di Cremona proveniente dall’Hotel Garden di Laigueglia, ricoverato dall’1/03 in più che buone condizioni; un uomo di 79 anni residente in provincia di Cremona e proveniente dall’Hotel Corallo di Finale ricoverato dal 03/03 in condizioni sempre stabili ma sottoposto a stretto monitoraggio.

La Direzione Sanitaria ha segnalato contestualmente due nuovi ricoveri presso il reparto di Rianimazione.

Dunque sono 5 i pazienti in regime di ricovero presso Rianimazione, in assistenza ventilatoria invasiva, gravi ma stabili: un uomo di 79 anni, residente a Castiglione D’Adda e proveniente dall’Hotel Bel Sit di Alassio; una donna di 85 anni residente nella provincia di Cremona e proveniente dall’Hotel Garden di Laigueglia; una donna di 90 anni residente nella provincia di Lodi, proveniente dall’Hotel Bel Sit di Alassio; un uomo di 60 anni trasferito dall’Unità di Terapia Intensiva di Savona; una donna di 76 anni, proveniente da Bergamo, contatto di caso certo (marito), trasferita da Sanremo.