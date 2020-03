Savona. L’incontro calcistico Borgosesia-Savona di domenica 8 marzo, valevole per la ventisettesima giornata del campionato di Serie D (girone A), si svolgerà regolarmente, ma senza la presenza degli spettatori ospiti.

Così è stato inoltre stabilito per ogni manifestazione sportiva riguardante i residenti in Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e nelle province di Savona – per l’appunto – e Pesaro e Urbino.

Il DPCM, decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri e l’ordinanza del Governatore della Regione Liguria n. 2/3/2020 e come da Art 2 del DPCM riguarda dunque la Provincia di Savona, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19. Segue il comunicato, nel quale si enunciano le misure di contenimento adottate:

È fatto divieto di trasferta dei tifosi residenti nelle regioni e nelle province di cui all’allegato 2 (Provincia di Savona) per la partecipazione ad eventi e competizioni sportive che si svolgono nelle restanti regioni e province.

La gara Borgosesia – Savona FBC si disputerà quindi alle ore 15 presso lo Stadio Comunale di Borgosesia ma la trasferta è vietata ai cittadini residenti nella Provincia di Savona.